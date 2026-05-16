Presentamos la noticia de la serie de los creadores de 'La casa de papel' que se estrena hoy en Netflix con actores como Pedro Alonso y Julio Peña. Además, te contamos la descriptions y detales de la segunda temporada.

La serie de los creadores de 'La casa de papel' que se estrena hoy en Netflix : está protagonizada por Pedro Alonso y Julio Peña y tiene ocho episodios.

La segunda temporada de esta exitosa ficción se ha rodado en ciudades de España como Sevilla, Madrid y San Sebastián. Frame de la serie de los creadores de 'La casa de papel' que se estrena este viernes 15 de mayo, la plataforma estrena este viernes 15 de mayo la segunda temporada de una de las series más vistas y comentadas de los últimos tiempos.

En diciembre de 2023 y ahora, tras una larga espera de más de tres años, regresa con una nueva entrega cargada de acción, emoción y venganza. La serie 'Berlín y la dama del armiño', protagonizada por Pedro Alonso y Michelle Jenner, se estrenó en diciembre de 2023 y se convirtió en todo un éxito





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