La Séptima estrena en TDT y JEC fija tiempos TV para elecciones 29N

La Séptima inicia emisiones en TDT con Carlos Cuerpo en su estreno. La Junta Electoral Central distribuye los espacios televisivos para el 29N entre PSOE, PP, Vox, Sumar y Podemos.

El canal de televisión La Séptima ha comenzado oficialmente sus emisiones en la Televisión Digital Terrestre (TDT) este jueves, 5 de noviembre, marcando un hito en el panorama audiovisual español. El canal se podrá sintonizar tanto en la frecuencia abierta como en las plataformas de pago como Movistar, Vodafone, Orange o Digi, además de estar disponible en la plataforma digital YouTube.

Estreno con Carlos Cuerpo y distribución electoral

El lanzamiento de la nueva cadena llega con una programación destacada que incluye una entrevista exclusiva al nuevo titular del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Carlos Cuerpo, a partir de las 21.00 horas. Cuerpo asume esta cartera tras la dimisión de Óscar Puente y ha sido invitado para tratar los asuntos pendientes del ministerio, con un enfoque especial en la problemática ferroviaria actual.

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Paralelamente, la Junta Electoral Central (JEC) ha publicado este miércoles la distribución oficial de tiempos en RTVE para la campaña electoral del 29 de noviembre. Esta resolución aclaró las dudas sobre la antigua coalición Sumar, asignando finalmente 30 minutos a Frente Amplio y 15 minutos a Podemos. Por su parte, el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) tendrán 45 minutos cada uno, mientras que Vox cuenta con 30 minutos.

Diferenciación de coaliciones y tiempos por partido

La corporación RTVE había solicitado una aclaración a la JEC para determinar cómo repartir los diputados, votos y porcentajes de la antigua suma de fuerzas en la actualidad. En los comicios de 2023, Podemos y los partidos de Frente Amplio se presentaron juntos, pero para el 29 de noviembre competirán por separado en casi todas las circunscripciones. Ada Colau lidera Frente Amplio e Irene Montero encabeza la lista de Podemos.

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Huelgas ferroviarias y reuniones sindicales

El nuevo ministro Carlos Cuerpo ha mantenido una primera conversación con Óscar Puente para revisar los asuntos pendientes del Ministerio de Transportes. Esta reunión tiene un foco específico en el ámbito ferroviario, donde se prevén movilizaciones significativas en los próximos días. Cuerpo se ha reunido este jueves con los sindicatos ferroviarios para abordar estas reivindicaciones.

El sindicato de maquinistas SEMAF ha convocado huelgas para los días 10 y 12 de noviembre, mientras que el comité general de empresa de Renfe ha acordado una huelga para el día 17 del mismo mes. Estas paradas buscan mejorar las condiciones laborales y han generado una intensa negociación entre el gobierno y los representantes de los trabajadores del sector.