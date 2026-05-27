La SEPI manipuló datos para justificar el rescate de 53 millones a Plus Ultra

Un informe revela que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales infló el número de empleos y la cuota de mercado de Plus Ultra, mientras ocultaba sus pérdidas, para aprobar un préstamo público de 53 millones. La UDEF investiga irregularidades y la Audiencia Nacional analiza posible tráfico de influencias.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales ( SEPI ) infló las cifras de empleo y cuota de mercado de la aerolínea Plus Ultra y minimizó su crisis financiera para justificar un rescate público de 53 millones de euros.

Los informes utilizados para aprobar esta ayuda económica sobreestimaron el impacto laboral y la importancia estratégica de la compañía en el mercado español. En realidad, Plus Ultra apenas representaba un 0,1% del mercado nacional y arrastraba cinco años consecutivos de pérdidas, datos que fueron omitidos en los documentos presentados al Consejo Gestor del Fondo de Ayuda a la Solvencia de las Empresas Estratégicas (FASEE).

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investiga posibles irregularidades, tráfico de influencias y la eliminación de archivos y contratos vinculados al rescate. La SEPI basó la concesión del préstamo participativo en tres pilares fundamentales: la generación de empleo, la cuota de mercado como aerolínea "sistémica" y la afirmación de que no se trataba de una empresa en crisis.

Estos supuestos se apoyaron en cuatro informes externos encargados para evaluar la viabilidad de la operación, elaborados por Daiwa, Deloitte, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y la Dirección General de Aviación Civil (DGAC). Sin embargo, un análisis de estos documentos revela que muchas de las cifras clave fueron manipuladas.

En materia laboral se habla de 2.500 empleos indirectos sin una justificación clara; en cuota de mercado se oculta el real 0,1% de presencia de Plus Ultra; y la condición de empresa no en crisis se sustentó únicamente en el impacto patrimonial del préstamo, obviando la crísis financiera crónica de la aerolínea. Además, se ha podido constatar que el texto justificativo del rescate replica párrafos calcados de un informe de Aviación Civil que el Gobierno mantuvo oculto, lo que sugiere que el análisis técnico se adaptó a una decisión ya tomada.

Esta práctica está siendo investigada por la Audiencia Nacional, donde se han examinado mensajes que confirman la contratación de dos servicios vinculados a la trama. Uno por asesoramiento durante todo el proceso por valor de 72.600 euros y otro condicionado al éxito de la operación.

El exdirector de Participadas IV de la SEPI, José Ángel Partearroyo, reconoció en el Senado que el rescate se aprobó basándose en informes de auditores externos contratados por la propia Plus Ultra, y admitió que esos auditores no verificaron la autenticidad de la contabilidad presentada por la aerolínea. Por su parte, la SEPI eliminó el rastro de sus comunicaciones con Plus Ultra cuando la UDEF realizó los primeros requerimientos de información sobre cómo se había gestado el salvavidas financiero.

El acta definitiva que aprobó el rescate, firmada por el entonces presidente en funciones de la SEPI y actual vicepresidente Bartolomé Lora, presenta versiones contradictorias sobre el número de empleos afectados: menciona "más de 400 directos y 2.700 indirectos" en su exposición, pero en las conclusiones reduce a 345 directos y "más de 2.500" entre directos e indirectos. Las cuentas de la aerolínea en 2019 indicaban 396 trabajadores, pero al menos una cuarta parte eran temporales y la media de empleados fijos ese año fue de solo 270.

Los informes hablan vagamente de impacto en la industria auxiliar sin mayor detalle, algo sorprendente para una aerolínea que transportó apenas 155.000 pasajeros ese año. La investigación judicial busca determinar si hubo manipulación documental, tráfico de influencias y favoritismo en una operación que destinó dinero público a una compañía en situación patrimonial crítica





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