La SEPI colaborará con la justicia en cualquier investigación

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha asegurado que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) colaborará con la justicia en cualquier investigación en curso.

El ministro de Hacienda , Arcadi España , ha asegurado que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales ( SEPI ) colaborará con la justicia en cualquier investigación en curso.

La decisión se ha tomado después de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hayan acudido al 'holding' estatal para requerir información en el marco de una pieza secreta que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. España ha subrayado que es la instrucción que se ha dado al organismo, que depende de su Ministerio, y ha asegurado que la SEPI no tolerará nada que vea con viso de ilícito y facilitará toda la información requerida.

España ha valorado el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la Justicia para resolver cualquier duda y ha asegurado que la SEPI colaborará absolutamente con cualquier investigación. La comparecencia de España en la Comisión de Hacienda del Congreso se ha llevado a cabo después de que la UCO de la Guardia Civil hubiera acudido al 'holding' estatal para requerir información en el marco de la investigación secreta.

España ha asegurado que la SEPI estará dispuesta a colaborar con la justicia en cualquier investigación en curso y que no tolerará nada que vea con viso de ilícito. La decisión se ha tomado después de que la UCO de la Guardia Civil hubiera acudido al 'holding' estatal para requerir información en el marco de la investigación secreta.

España ha valorado el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la Justicia para resolver cualquier duda y ha asegurado que la SEPI colaborará absolutamente con cualquier investigación





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