La sentencia de la Audiencia Nacional sobre festivos: un reto para las empresas

La sentencia de la Audiencia Nacional sobre festivos coincidentes con el descanso semanal ha generado alarma en el tejido empresarial español. Aunque el fallo obliga a compensar esos días, es importante leer la letra pequeña y no extrapolarse a toda la economía.

La sentencia de la Audiencia Nacional sobre festivos coincidentes con el descanso semanal ha generado alarma en el tejido empresarial español. Aunque el fallo obliga a compensar esos días, es importante leer la letra pequeña y no extrapolarse a toda la economía.

La lógica del tribunal es impecable, pero el fallo nació en un contexto concreto y sus efectos directos no van más allá de ese sector. La extrapolación ya ha comenzado, y la repercusión mediática ha bastado para que trabajadores y representantes miren con otros ojos el calendario laboral reciente. El riesgo de reclamaciones en cascada es real, sobre todo en sectores con turnos, cuadrantes y trabajo en fines de semana.

Empresas con jornada ordinaria de lunes a viernes deben revisar su convenio colectivo y realizar un diagnóstico honesto de la organización para determinar si existe jornada fija o turnos rotatorios, y si el sábado fue siempre no laborable o forma parte de cuadrante variable. Cada empresa, convenio y sistema de trabajo es un mundo, y en derecho laboral, los atajos salen caros.

La sentencia ha movido el tablero y ha puesto doctrina más garantista con disfrute efectivo de festivos, pero el árbitro final sigue siendo el Tribunal Supremo, y su última palabra aún está por llegar





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Sentencia De La Audiencia Nacional Festivos Coincidentes Con El Descanso Semanal Compensación De Días Riesgo De Reclamaciones Empresas Con Turnos Y Fines De Semana

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