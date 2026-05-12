La semana introduce nuevos interrogantes en torno a la propagación y el modo de contagio del virus en España.

La noticia de que el primer paciente en España ha contraído el virus ha generado interest en los medios y en círculos en redes sociales en torno a por qué algunas personas enferman tan rápido y con cuadros tan graves, mientras que en otras personas los síntomas son similares a los de una gripe. Se ha especulado con las posibles existencias de supercontagiadores, pero no existe pruebas directas de que existan. En cuanto a los medicamentos, hay anticuerpos en fase experimentales que se están desarrollando para tratar la enfermedad en Argentina, pero no están disponibles actualmente.

La noticia del primer paciente con el virus en España ha generado interest en por qué en algunas personas el virus se desarrolla tan rápido y con cuadros tan graves.

Los expertos atribuyen esto a differences en el sistema inmunológico. Algunas personas tienen una respuesta inmunitaria forte y rápida, lo que provoca cuadros graves, mientras que en otras personas los síntomas son similares a los de una gripe y la enfermedad no se desarrolla tan rápido. También se ha especulado con el posibilidad de supercontagiadores, personas que son capaces de transmitir mayor carga viral y contagiar a un mayor número de personas.

A pesar de que no existe pruebas directas de que existan supercontagiadores, se ha observado que ciertas condiciones, como una mayor inflamación a nivel hepático, pueden aumentar el riesgo de transmisión. Por otro lado, hay medicamentos en fase muy experimentales que están siendo desarrollados para tratar la enfermedad, pero no están disponibles actualmente. Se siguen informando en estos temas en laSexta





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