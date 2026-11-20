Descubre cómo iniciarse en el trail running en la Selva de Oza durante el otoño. Ruta recomendada, consejos de seguridad y detalles prácticos en Hecho, Huesca.

La Selva de Oza, ubicada en el valle de Hecho dentro de la comarca de la Jacetania en Huesca, se presenta como un destino privilegiado para practicar trail running durante el otoño. Este paraje natural, que cambia a un mosaico de verdes, amarillos, rojos y ocres entre el 20 de noviembre de 2026, ofrece caminos entre hayedos, abetos y pinos bajo las montañas del Castillo de Acher, Peñaforca y Chipeta.

Mejor momento para correr en la montaña

El otoño constituye uno de los mejores momentos para recorrer los bosques de Oza y contemplar el cambio de estación. Las hayas y otras especies de hoja caduca cambian progresivamente de tonalidad, mientras que los abetos y los pinos conservan su verde durante todo el año. Esta combinación de colores convierte cada sendero en un escenario atractivo para caminar, correr o fotografiar el paisaje.

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Ruta circular desde el puente de Oza

Uno de los itinerarios recomendados es una ruta circular que atraviesa la masa forestal mixta y parte cerca del puente de Oza. El sendero continúa hacia el barranco de Espata y conecta con una pista forestal antes de regresar a la carretera. Esta excursión tiene una duración aproximada de entre tres y cuatro horas y se recomienda realizarla en cualquier época del año, excepto cuando hay nieve.

Consejos para iniciarse en el trail

La mejor forma de iniciarse consiste en aprovechar los caminos forestales para alternar tramos de carrera suave con otros caminando. Es fundamental comenzar con recorridos cortos, evitar las zonas técnicas y no confundir una ruta de senderismo con un itinerario apto para correr. El calzado con buen agarre, la planificación del recorrido y la consulta de la previsión meteorológica son aspectos fundamentales para la seguridad.

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El camino a través de la Boca del Infierno

El acceso a la Selva de Oza desde la localidad de Siresa atraviesa la Boca del Infierno, un impresionante desfiladero excavado por el río Aragón Subordán. Las paredes rocosas se elevan a ambos lados de la carretera, anticipando el paisaje de bosques y montañas. La zona también conserva vestigios de la antigua calzada romana que comunicaba ambas vertientes de los Pirineos.

Explorar el valle de Guarrinza y Aguas Tuertas

Otra posibilidad es recorrer los caminos del valle de Guarrinza y prolongar la excursión hacia Aguas Tuertas. Este enclave destaca por sus meandros en las praderas de montaña y por conservar un dolmen megalítico de unos 5.000 años de antigüedad. La visita requiere respetar los senderos para proteger especies como el quebrantahuesos, el urogallo y el oso pardo del Parque Natural de los Valles Occidentales.