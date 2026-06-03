La Selectividad como espejo de la brecha generacional: jóvenes frágiles o adultos nostálgicos

Un artículo analiza la reacción generacional ante los nervios de los estudiantes por la PAU. Un destacado cronista recoge la catarata de críticas de lectores mayores que tachan a los jóvenes de generación de cristal, sobreprotegida e intolerante a la frustración, contrastándola con una juventud pasada idealizada de hardship y resilience. El texto desmenuza estos discursos, su componente de ajuste de cuentas y su simplificación de la complejidad de cada época, invitando a una reflexión más profunda sobre la empatía, la salud mental y los estereotipos intergeneracionales que emergen en momentos de alta presión como los exámenes de acceso a la universidad.

En los últimos días, más de 300.000 jóvenes en toda España se enfrentan a la PAU , la Prueba de Acceso a la Universidad, antigua Selectividad , una cita que genera nerviosismo tanto entre los estudiantes como en sus familias.

Este período es especialmente intenso en los hogares donde los adolescentes preparan sus exámenes, y la presión se hace palpable. Sin embargo, en medio de la tensión legítima por estos exámenes decisivos, ha surgido en redes sociales y en los comentarios de noticias un discurso crítico que va más allá de la anécdota. Se trata de una catarata de Reproches generacionales que retrata a los jóvenes actuales como una generación frágil, sobreprotegida e incapaz de soportar la más mínima adversidad.

Estas voces, a menudo de personas mayores, contrastan su propia juventud, cargada de dificultades materiales y una supuesta resiliencia natural, con la supuesta debilidad de los adolescentes de hoy, a quienes achacan una excesiva preocupación por la salud mental, una supuesta intolerancia a la frustración y una tendencia a convertir todo en un problema psicológico. Se alegan frases como en mis tiempos... yo a vuestra edad... para enfatizar que antes se vivía con más rudeza y menos comodidades, y que eso forjaba carácter.

Se critica especialmente la sobreprotección de algunos padres que acompañan a sus hijos hasta la puerta del aula, imaginando que, de permitírseles, se sentarían a su lado durante la prueba. Este panorama, según estos comentarios, crea una generación de cristal, infantilizada, que sufrirá estrés postraumático por un examen y que no estará preparada para el mercado laboral ni para afrontar crisis reales como una guerra.

Estos mensajes, que a menudo desdibujan la复杂度 real de cada época, se repiten cíclicamente en contextos de crisis económica, cambios sociales acelerados o hitos educativos como la Selectividad. Sirven como una forma de ajuste de cuentas, donde la añoranza de un pasado mitificado se mezcla con el resentimiento hacia un presente que no se comprende.

La discusión, eso sí, no es unidireccional: también hay voces que recuerdan que la presión por los exámenes de acceso siempre existió, que la salud mental es un tema de vital importancia y que criar con apoyo emocional no es sinónimo de debilidad. La PAU, en este sentido, se convierte en un espejo donde se proyectan las ansiedades intergeneracionales, los miedos al futuro y la eterna discusión sobre cómo educar en la resilience sin caer en la insensibilidad.

La empatía hacia los jóvenes, como señala el artículo original, desencadena a veces esta cascada de críticas que, bajo la apariencia de consejo o experiencia, esconden una profunda desconfianza hacia los valores de las nuevas generaciones. Lo cierto es que cada época tiene sus propias formas de sufrimiento y resistencia. Comparar de manera simplista las experiencias juveniles de diferentes décadas suele llevar a caricaturizar tanto el pasado como el presente.

Mientras los estudiantes se enfrentan a sus exámenes, la sociedad debate, a veces con más ruido que fundamento, sobre el tipo de fortaleza que estamos fomentando y sobre si el mundo de hoy es más o menos hostil que el de ayer. Lo que parece claro es que la necesidad de sentirse escuchado y validado es un rasgo humano transversal, existiera o no el concepto de salud mental como etiqueta.

La tensión entre la protección y la autonomía, entre la exigencia y el cuidado, es un dilema eterno de la crianza que cada generación vive con los códigos de su tiempo. En este contexto, las palabras duras sobre la generación de cristal conviven con la realidad de jóvenes que, pese a la ansiedad, se presentan a sus exámenes, con familias que buscan equilibrar el apoyo sin asfixia, y con una sociedad que, a pesar de todo, sigue depositando en ellos la esperanza de un futuro mejor.

El artículo concluye invitando a preguntarse hasta qué punto estamos de acuerdo con esas críticas, reconociendo que, aunque sea incómodo, el primer párrafo refleja un sentimiento muy extendido que surge cada vez que se habla de las supuestas fragilidades de la juventud actual. Esa reacción, ya sea de asentimiento o de rechazo, forma parte de la misma conversación que gira en torno a la PAU: una prueba que, más allá de su contenido académico, mide también las expectativas y temores de la sociedad española respecto a su relevo generacional





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