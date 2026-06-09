La selección española se prepara para el Mundial sin Lamine Yamal y Nico Williams

La selección española de fútbol se prepara para el Mundial sin Lamine Yamal y Nico Williams, que se encuentran en proceso de recuperación de sendas lesiones musculares. El equipo tendrá enfrente a una selección de Perú que viaja a Puebla (México) como 'sparring' de los de Luis de la Fuente, ya que no lograron plaza para el Mundial.

La selección española de fútbol se prepara para el Mundial sin Lamine Yamal , Nico Williams y Víctor Muñoz, que se encuentran en proceso de recuperación de sendas lesiones musculares.

El equipo tendrá enfrente a una selección de Perú que viaja a Puebla (México) como 'sparring' de los de Luis de la Fuente, ya que no lograron plaza para el Mundial. Las ausencias de Lamine Yamal y Nico Williams en banda abren un 'casting' a futbolistas que tendrán que ganarse la titularidad en la delantera para todo un Mundial.

De ellos, el autor del gol contra Irak, parte con más opciones de titularidad, ya que ha incorporado entrenamientos en sus piernas tras ganar la Liga Conferencia el pasado miércoles. El partido servirá a España para hacerse una idea de lo que se encontrará en el último partido de la primera fase, ya que también lo disputará en México contra Uruguay en Guadalajara.

Perú, que ha perdido en sus tres partidos con la actual campeona de Europa, todos ellos amistosos, lidera a una selección de Perú que ha sido derrotada en sus tres partidos con la actual campeona de Europa, todos ellos amistosos. La selección de Perú ha sido derrotada en sus tres partidos con la actual campeona de Europa, todos ellos amistosos.

El partido será un gran desafío para la selección de Perú, que busca ganar su primer partido en la primera fase del Mundial. La selección de Perú ha sido derrotada en sus tres partidos con la actual campeona de Europa, todos ellos amistosos. El partido será un gran desafío para la selección de Perú, que busca ganar su primer partido en la primera fase del Mundial.

La selección de Perú ha sido derrotada en sus tres partidos con la actual campeona de Europa, todos ellos amistosos. El partido será un gran desafío para la selección de Perú, que busca ganar su primer partido en la primera fase del Mundial





rtvenoticias / 🏆 7. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

La Selección Española De Fútbol Mundial Lamine Yamal Nico Williams Perú

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mikel Oyarzabal, el jugador más infravalorado de la selección españolaEl periodista Tomás Roncero considera a Mikel Oyarzabal como el mejor jugador de la temporada, mientras que el entrenador Imanol Alguacil y otros futbolistas como Marc Cucurella y Lamine Yamal destacan sus cualidades como líder silencioso y goleador en el vestuario y en el campo de juego.

Read more »

España ultima su preparación para el Mundial 2026 con bajas importantes y la mirada puesta en Cabo VerdeLa selección española disputa su último amistoso ante Perú en Puebla con Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz lesionados. El técnico Luis de la Fuente valora la intensidad del entrenamiento y analiza a un rival combativo.

Read more »

España se mide a Perú en su último amistoso antes del Mundial 2026La selección española enfrenta a Perú en Puebla, México, en su segundo y último partido de preparación para la Copa del Mundo. Con ausencias clave como Nico Williams y Lamine Yamal, Luis de la Fuente busca ajustar el once titular y recuperar buenas sensaciones tras el empate ante Irak.

Read more »

Francia en el Mundial 2026: jugadores, seleccionador, la estrella y sus mejores resultados en el MundialLa selección de Francia llega al Mundial 2026 como una de las máximas favoritas al título, otra vez. “Les Bleus” tienen un entrenador muy experimentado y una plantilla cargada de figuras en todos los puestos.

Read more »