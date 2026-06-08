La Selección de España se prepara para su segundo amistoso antes del Mundial 2026, en el que se medirá a Perú en Puebla, México. El equipo de Luis de la Fuente busca ultimar los detalles definitivos antes del debut en la Copa del Mundo.

El equipo de Luis de la Fuente afronta su segundo y último encuentro de preparación en Puebla antes del debut en la Copa del Mundo.

España prosigue su camino hacia el Mundial 2026 y antes de su debut contra Cabo Verde el próximo 15 de junio, los de Luis de la Fuente tendrán que hacer otro alto en el camino. La preparación de la Selección tiene una nueva prueba antes de la gran cita. Se trata del segundo amistoso del combinado nacional.

'La Roja' se medirá a Perú en la noche del lunes al martes en España, a las 4.00 horas de la madrugada (horario peninsular español), en un partido que servirá a los de Luis de la Fuente para ultimar los detalles definitivos antes del esperado debut. Pero sobre todo, servirá también para quitarse el agridulce sabor de boca que dejó el pobre empate ante Irak (1-1).

La Selección llegó el pasado sábado a Chattanooga, el que será su cuartel general durante este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Los jugadores de Luis de la Fuente han podido tener varias tomas de contacto en los diferentes entrenamientos ya realizados sobre suelo americano y ahora esperan coger buenas sensaciones en ese duelo contra Perú.

Para ello, el combinado nacional viaja hasta Puebla, en México, donde se espera que Luis de la Fuente disponga un once titular muy similar al que elija en el debut frente a Cabo Verde. Y es que para este segundo amistoso, España ya no contará con los jugadores de apoyo, quienes tuvieron su cuota de protagonismo en el duelo disputado en Riazor.

Por lo tanto, se espera un once mucho más reconocible a excepción de los jugadores que se encuentran tocados y entre algodones. Los casos más evidentes son los de Nico Williams y Lamine Yamal, quienes siguen saliendo de sus procesos de lesión. Tanto Nico Williams como Lamine Yamal tienen un hueco garantizado en el once tipo de Luis de la Fuente.

Sin embargo, ambos siguen recuperándose de sus molestias. Tanto es así que ninguno de los dos ha viajado a Puebla y verán el segundo partido amistoso de sus compañeros por televisión. En el caso del jugador del Athletic lleva casi un mes sin vestirse de corto, ya que se lesionó el pasado 10 de mayo. Por su parte, el último partido del '10' del FC Barcelona fue el 22 de abril.

En una situación parecida se encuentra Víctor Muñoz. El extremo de Osasuna, que podría haber tenido minutos en estos dos encuentros, ya que no parte con grandes opciones de jugar durante el Mundial, también está tocado y el cuerpo técnico de la Selección ha decidido que no viaje a México. El resto de jugadores han viajado para la disputa de ese segundo amistoso. Otra de las grandes dudas del seleccionador se encuentra en la portería.

Joan García, a priori tercer portero, fue el titular contra Irak. Habrá que ver si David Raya, teórico suplente en el Mundial, disputa los 90 minutos frente a una Perú que no se ha clasificado para la gran cita o si se turna una parte cada uno con Unai Simón. Por lo demás, el resto de nombres dibujarán un sistema muy similar al que se podrá ver en el debut del día 15 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta





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