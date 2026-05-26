La selección de España es una de las grandes candidatas a levantar el trofeo dorado en el Mundial 2026. Los ibéricos, que son los vigentes campeones de la Eurocopa y subcampeones de la Liga de Naciones de la UEFA, compartirán el Grupo H con la debutante Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Los dirigidos por Luis de la Fuente enfrentarán tres compromisos que, a priori, irán subiendo la vara para ayudar a determinar para qué está realmente este combinado nacional.

La selección de España llega al Mundial 2026 como una de las grandes candidatas a levantar el trofeo dorado. Los ibéricos, que son los vigentes campeones de la Eurocopa y subcampeones de la Liga de Naciones de la UEFA, compartirán el Grupo H con la debutante Cabo Verde , Arabia Saudita y Uruguay .

Los dirigidos por Luis de la Fuente enfrentarán tres compromisos que, a priori, irán subiendo la vara para ayudar a determinar para qué está realmente este combinado nacional. El debut será ante Cabo Verde en el Estadio Atlanta el lunes 15 de junio. El recinto está ubicado en el estado de Georgia, en Estados Unidos, y fue inaugurado en 2017.

Tiene una capacidad para 75.000 espectadores, y suele llenarse para ver a los equipos de la ciudad: los Atlanta Falcons de la NFL y el Atlanta United de la MLS. El denominado Estadio Atlanta se pone a punto para recibir la Copa Mundial de la FIFA. España volverá a presentarse en el mismo escenario el 21 de junio ante Arabia Saudita, en un duelo válido por la segunda jornada.

El cierre de su participación en la fase de grupos le implicará volar a México, más precisamente al Estadio Guadalajara, donde se medirá ante la selección de Uruguay el 26 de junio. El recinto está ubicado en Zapopan, en el estado de Jalisco, y fue inaugurado en 2010. El denominado Estadio Guadalajara, hogar de las Chivas de la Liga MX, luce imponente por su ubicación. El Estadio Guadalajara recibirá el partido entre España y Uruguay, entre otros.

Si bien tiene una capacidad significativamente menor, para 48.000 espectadores, es una auténtica joya. Esta emplazado en un terreno elevado y su diseño esférico parece el de un coliseo. Allí juega como local el Club Deportivo Guadalajara, comúnmente conocido como las Chivas. La selección de España es una de las grandes candidatas a levantar el trofeo dorado en el Mundial 2026.

Los ibéricos, que son los vigentes campeones de la Eurocopa y subcampeones de la Liga de Naciones de la UEFA, compartirán el Grupo H con la debutante Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Los dirigidos por Luis de la Fuente enfrentarán tres compromisos que, a priori, irán subiendo la vara para ayudar a determinar para qué está realmente este combinado nacional. El debut será ante Cabo Verde en el Estadio Atlanta el lunes 15 de junio.

El recinto está ubicado en el estado de Georgia, en Estados Unidos, y fue inaugurado en 2017. Tiene una capacidad para 75.000 espectadores, y suele llenarse para ver a los equipos de la ciudad: los Atlanta Falcons de la NFL y el Atlanta United de la MLS. El denominado Estadio Atlanta se pone a punto para recibir la Copa Mundial de la FIFA.

España volverá a presentarse en el mismo escenario el 21 de junio ante Arabia Saudita, en un duelo válido por la segunda jornada. El cierre de su participación en la fase de grupos le implicará volar a México, más precisamente al Estadio Guadalajara, donde se medirá ante la selección de Uruguay el 26 de junio. El recinto está ubicado en Zapopan, en el estado de Jalisco, y fue inaugurado en 2010.

El denominado Estadio Guadalajara, hogar de las Chivas de la Liga MX, luce imponente por su ubicación. El Estadio Guadalajara recibirá el partido entre España y Uruguay, entre otros. Si bien tiene una capacidad significativamente menor, para 48.000 espectadores, es una auténtica joya. Esta emplazado en un terreno elevado y su diseño esférico parece el de un coliseo.

Allí juega como local el Club Deportivo Guadalajara, comúnmente conocido como las Chivas





CNNEE / 🏆 8. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mundial 2026 Selección De España Grupo H Cabo Verde Arabia Saudita Uruguay

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Convocatoria de España para el Mundial 2026, en directo: lista de Luis de la Fuente hoyConoce a los 26 jugadores que conforman la convocatoria de la Selección española para el Mundial 2026 hoy, con los elegidos por Luis de la Fuente y la lista completa de porteros, defensas, centrocampistas y delanteros

Read more »

Convocatoria de España para el Mundial 2026: Lista de 26 jugadoresLa Selección española ha convocado a 26 jugadores para el Mundial 2026. El jugador español Jesús Navas abrirá la cuenta atrás y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol hablará sobre la lista como la de todo un país. La Selección cuenta con grandes porteros y no está claro quién va a ocupar la portería en el Mundial. La primera prueba antes del Mundial será contra Irak en un partido amistoso que se jugará en A Coruña. La Selección llega al Mundial después de ganar la Eurocopa hace dos años y plantándose como una de las grandes favoritas para levantar el título.

Read more »

Selección española para el Mundial 2026: jugadores ausentes y convocadosLa selección española para el Mundial 2026 ha sido confirmada con 26 futbolistas, entre los que se encuentran jugadores como Joan García, Marcos Llorente, Pedro Porro, Marc Pubill, Pau Cubarsí, Eric García, Pablo Páez 'Gavi', Víctor Muñoz, Yeremy Pino y Borja Iglesias. Además, hay futbolistas como David Raya, Unai Simón y Álex Remiro que no han sido convocados. El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, ha destacado la confianza en jugadores como Lamine Yamal, Yeremy Pino, Ferrán Torres, Mikel Oyarzabal, Borja Iglesias, Nico Williams y Víctor Muñoz, que no han logrado entrar en la lista de 26 de Luis de la Fuente para el Mundial 2026.

Read more »

La eufórica celebración de Gavi al entrar en la lista de 26 para el Mundial 2026El centrocampista del Barcelona celebró con mucha efusividad el hecho de entrar en la lista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026.

Read more »