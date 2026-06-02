La segunda presidencia de Trump redefine alianzas en América Latina

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca está transformando el mapa político de la región, con elecciones clave en Perú y Colombia, un giro hacia la derecha en varios países y el fortalecimiento de alianzas bilaterales como el Escudo de las Américas, mientras China avanza económicamente.

La segunda presidencia de Donald Trump en Estados Unidos continúa reconfigurando el mapa político de América Latina . En un escenario marcado por la expansión económica y diplomática de China , que en las últimas dos décadas multiplicó por más de 20 su comercio con la región, el mandatario republicano parece definir aliados y detractores más por afinidad ideológica que por una lógica de cooperación entre estados, mientras la región parece dar un giro favorable a sus intereses.

Perú definirá en segunda vuelta este domingo entre la derechista Keiko Fujimori, más cercana a las ideas económicas de Trump, y el izquierdista Roberto Sánchez. Por su parte, Colombia elegirá el 21 de junio al sucesor de Gustavo Petro, que tuvo varios momentos de confrontación con Washington.

El oficialista Iván Cepeda promete mantener la línea, mientras que el ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien encabezó la votación y ahora es visto como el favorito, promete dar un giro de 180 grados y tener relaciones estrechas con la Casa Blanca. Estos procesos electorales están precedidos por varios resultados favorables a la política trumpista en los últimos meses: Nasry Asfura, apoyado explícitamente por la Casa Blanca, ganó en Honduras; el oficialismo en Costa Rica, aliado de EE. UU.

, mantuvo el poder; y el ultraderechista José Antonio Kast venció a la izquierda en Chile. La política exterior de Trump, con mecanismos coercitivos como la guerra arancelaria, la ofensiva migratoria, el despliegue militar en el Caribe y en algunos casos la injerencia electoral, se volvió más confrontativa que durante su primer mandato, potenciando los vínculos uno a uno y manteniendo a los líderes latinoamericanos en constante alerta.

La región, además, atraviesa una crisis de multilateralismo que propicia el bilateralismo impulsado por Trump. De hecho, el bloque que más se consolidó en los últimos meses fue uno impulsado por la Casa Blanca: el Escudo de las Américas, una alianza de seguridad que tuvo su primer foro en Miami con la participación de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y República Dominicana.

Con este panorama, si se concretan triunfos de la derecha en Perú y Colombia, el panorama podría terminar de girar hacia fin de año en Brasil, donde Lula da Silva busca la reelección, con Flavio Bolsonaro como principal oponente. Si el Partido de los Trabajadores no logra conservar el poder, dejaría casi en soledad a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La figura de Trump se transformó en una carta de peso en las campañas domésticas de los países que eligen nuevos presidentes o autoridades. Sin embargo, analistas consultados por CNN coinciden en que es difícil trazar una estrategia definida. El MAGA (Make America Great Again) se mueve por impulsos, explica a CNN Mónica Hirst, doctora en Estudios Estratégicos y profesora en el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro.

En un momento de crisis del regionalismo y de preferencia creciente por el bilateralismo, cada vínculo es único, cada relación se negocia de manera directa, sin marcos colectivos. Y así, concluye Hirst, de impulso en impulso se va construyendo una nueva realidad que tiene que ver con un nuevo orden global internacional.

Entre los aliados más destacados se encuentra el presidente argentino Javier Milei, quien es el aliado ideológico por excelencia de la región, un claro exponente de los líderes de extrema derecha en el mundo y con una lealtad explícita hacia Trump. Su propio ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que probablemente Milei era su fan número uno.

Trump no solo lo correspondió con elogios -llegó a llamarlo su presidente favorito-, sino que también lo apoyó de manera inédita durante la campaña de medio término en Argentina, que resultó en un triunfo rotundo del oficialismo. Presionado por los mercados y la escasez de divisas, luego de una derrota contundente en la provincia de Buenos Aires, Milei fue recibido en la Casa Blanca semanas antes de la elección nacional.

El resultado: fue beneficiado por un rescate inédito y la intervención directa del Tesoro de EE. UU. en el mercado argentino comprando moneda local





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