La sanidad pública española en peligro: ¿hacia un sistema de salud desigual?

El Día Mundial de la Salud puso de manifiesto la importancia de la sanidad pública en España, un sistema en deterioro que podría llevar al país hacia un modelo de salud desigual, similar al de Estados Unidos. Médicos del Mundo y otros colectivos alertan sobre los riesgos de la privatización y la falta de regulación, que podrían dejar a miles de personas sin acceso a la atención médica.

El pasado 7 de abril se conmemoró el Día Mundial de la Salud , y en esta ocasión, Médicos del Mundo lanzó una campaña a través de diversos medios para defender la sanidad pública .

El objetivo era recordar a la ciudadanía que, en múltiples ocasiones, han acudido a urgencias y han sido atendidos sin necesidad de presentar una tarjeta de crédito, o que han recibido un diagnóstico complejo y han podido enfocarse en su tratamiento sin preocuparse por los costos. En España, estamos tan acostumbrados a disfrutar de un sistema de salud público de alta calidad que a menudo damos por sentado este derecho.

Sin embargo, en muchos países, incluso en potencias económicas como Estados Unidos, la falta de acceso a la atención médica puede tener consecuencias devastadoras. Por ejemplo, un niño con cáncer puede no recibir tratamiento si sus padres no tienen los recursos económicos para pagarlo o un seguro médico accesible. Esta realidad, que parece sacada de una distopía, es una cruda verdad en sociedades donde la salud no es un derecho universal.

La serie Breaking Bad, que narra la historia de un profesor de química que se convierte en narcotraficante para pagar su tratamiento contra el cáncer, refleja esta injusticia de manera impactante. Desafortunadamente, en España, nos estamos acercando peligrosamente a un escenario similar.

La sanidad pública, que ha sido un pilar fundamental de la justicia social en nuestro país, se encuentra en un estado de deterioro constante debido a las políticas de la derecha, que promueven la privatización y el desmantelamiento del sistema. Un ejemplo reciente es el escándalo en el hospital de Torrejón, gestionado por el grupo Ribera, donde se descubrió que rechazaban pacientes de su zona para atender a enfermos de otras comunidades, ya que estas les pagaban más.

A pesar de estos problemas, la sanidad pública española sigue siendo un referente mundial. Según un informe de Funcas, los sistemas públicos suelen obtener mejores resultados en salud con un menor gasto agregado, aunque la clave no radica en la propiedad del centro, sino en su regulación y gestión. España ocupa el noveno puesto en la clasificación mundial de mortalidad prematura y evitable, por detrás de países como Suiza, Suecia o Noruega.

Sin embargo, según el profesor Vicente Ortún, experto en salud pública, el futuro de nuestro sistema es incierto y preocupante. La sanidad pública española está llena de grietas, y si no se toman medidas urgentes, este pilar de la justicia social podría colapsar. Los médicos, que han sido aplaudidos durante la pandemia, ahora luchan en las calles por mejorar sus condiciones laborales, como reducir las guardias de 24 horas a 17.

¿Cómo podemos permanecer indiferentes ante este desmantelamiento, que no solo afectará nuestra salud, sino también la equidad y el bienestar de nuestra sociedad? Un querido amigo médico, que ha dedicado su vida a defender la sanidad pública, me confesó recientemente que se retiraba, incapaz de soportar el deterioro del sistema. Este testimonio me partió el corazón. Por eso, hago un llamado a las nuevas generaciones: sé que la solución no es fácil, pero no pueden rendirse. La salud es un derecho fundamental, y debemos luchar por preservarlo





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