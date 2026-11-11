La San Silvestre barcelonesa amplía dorsales tras agotar 13.000 inscripciones

La organización de la San Silvestre barcelonesa anuncia más de 15.000 plazas disponibles, superando los 13.000 de 2025 y el límite reglamentario de 14.000. Descubre cómo funciona la inscripción y el recorrido del nuevo dorsal.

La San Silvestre barcelonesa anuncia hoy la ampliación de su oferta de dorsales para la edición de 2026, tras agotar más de 13.000 plazas en 2025, lo que la organización afirma será un récord histórico. De acuerdo con la organización, el nuevo registro abrirá más de 15.000 plazas, aunque el reglamento limita la participación a 14.000 y contempla ampliar este número.

Detalle de la oferta y precios de los dorsales

El precio oficial del dorsal para la carrera 2026 seguirá siendo de 18,50 euros, incluyendo los gastos de gestión. Los corredores que no cuenten con chip amarillo propio deberán pagar dos euros adicionales por el chip de alquiler o un euro si desean la opción virtual. Los viajes de inscripción se realizan exclusivamente mediante la página web oficial de la competición.

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Trayectoria y logística de la carrera 2026

El despegue del recorrido finaliza a las 17:15 horas en la calle Selva de Mar, en las inmediaciones de la plaza Ramon Calsina, que también actuará como meta. El recorrido sigue el paseo de Garcia Faria y el paseo Calvell, vincula la calle de la Laguna, Salvador Espriu y Doctor Aiguader hasta Pla de Palau. Posteriormente pasa por el paseo de Picasso, donde se realizará un giro de 180 grados, y regresa por el paseo de Circumval·lació, avenida Icària, calle Marina, Llull, Laguna y avenida Diagonal hasta Selva de Mar.

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Inscripciones y servicios para los participantes

La organización dispone de un sistema de cajones de salida según la marca acreditada en los 10 kilómetros anteriores. Asimismo se ofrece avituallamiento al kilómetro 6 y en la fase de meta. Se llama la atención sobre la obligación de dar su consentimiento expreso para el tratamiento de datos personales ante Sport Life Ibérica S.A.U. que recopila información para fines de prospección de mercado y marketing electrónico.

Próximos pasos y fechas clave

Los corredores interesados deben registrarse lo antes posible, pues el expediente de inscripción ya se ha abierto y las plazas se agotarán semanas antes de la carrera. La organización recuerda que el cierre de las inscripciones será antes de la fecha de la oficial publicación de la relación final de la participación. En este sentido, la organización destaca que el 31 de diciembre es la fecha límite en la que se espera la última disponibilidad de dorsales, según sus estimaciones de seguridad.