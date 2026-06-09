La salida a bolsa de SpaceX abrirá las puertas a los pequeños inversores europeos en la mayor OPV de la historia

La OPV de SpaceX, valorada en hasta 1,75 billones de dólares, reserva un 10% de sus acciones para minoristas europeos. Entidades como Santander, Revolut y Trade Republic facilitarán el acceso en España, marcando un hito en la inclusión de inversores particulares en las grandes salidas a bolsa.

SpaceX, la empresa aeroespacial fundada por Elon Musk , está preparando su salida a bolsa , programada para este viernes, 12 de junio, en la que se perfila como la oferta pública inicial más grande de la historia.

La valoración de la compañía, Space Exploration Technologies, podría alcanzar los 1,75 billones de dólares, situándola entre las diez mayores empresas cotizadas del mundo, junto a gigantes como Nvidia, Apple y Alphabet. Un aspecto clave de esta operación es la reserva de un 10% de las acciones disponibles para el pequeño inversor europeo, de las cuales un tercio se distribuirá entre siete países de la Unión Europea, incluida España.

Esto representa una oportunidad sin precedentes para los inversores minoristas en el Viejo Continente, históricamente excluidos de las grandes salidas a bolsa estadounidenses. El regulador financiero alemán, BaFin, aprobó el folleto europeo el pasado sábado, lo que permite la comercialización de las acciones de SpaceX en múltiples países europeos, además de España, como Alemania, Francia, Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Noruega.

Gracias a esta autorización, y dado que España es miembro de la ESMA (Autoridad Europea de Valores y Mercados), la documentación de la salida a bolsa puede ser 'pasaportada' a nuestro país, agilizando el proceso para los inversores locales. Se han puesto a disposición 55,5 millones de acciones para el público minorista, con un período de puja abierto hasta el jueves, 11 de junio, a través de una serie de brókeres y bancos autorizados.

En España, el acceso a la OPS (Oferta Pública de Suscripción) de SpaceX está canalizado principalmente a través del Banco Santander, que forma parte del sindicato de bancos colocadores de la operación, un grupo de unas veinte entidades que incluye gigantes estadounidenses como Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America y Citigroup. Esto significa que los clientes de banca privada del Santander deberán acudir necesariamente a través de esta entidad.

Sin embargo, la oferta se extiende también a otros bancos y brókeres que tienen acuerdos de colaboración con las entidades colocadoras, tanto europeas como estadounidenses. Entre los nombres que se han citado en el mercado español se encuentran GVC Gaesco Sociedad de Valores, Renta 4 Banco, y los clientes de JP Morgan en España también podrán hacerlo a través de su filial.

Los neobancos y brókeres digitales están jugando un papel fundamental: el alemán Trade Republic ofrecerá acceso desde 1 euro de inversión, y Revolut, con Pablo López Gil-Albarellos al frente en España, también ha anunciado que participará. Ambas operan a través de cuentas ómnibus, donde el inversor no es titular directo de las acciones. Otras plataformas como Interactive Brokers y FlatexDeGiro (con sede en Holanda y Alemania) también pondrán la operación a disposición de sus clientes en España.

Deutsche Bank en España también se ha sumado a la lista. La operación genera expectación por la magnitud de las comisiones en juego, que podrían ascender a unos 500 millones de dólares para las entidades colocadoras, una cifra histórica que refleja la escala de la salida a bolsa.

Pese a ello, el foco principal está en el impacto de SpaceX en los mercados, que podría eclipsar incluso las salidas a bolsa previstas para gigantes de la inteligencia artificial como Anthropic y OpenAI. Dmitry Petrov, director general de Wealth & Trading de Revolut, señala que "las mayores salidas a bolsa de la última década han tenido lugar en los mercados estadounidenses, y durante mucho tiempo han estado fuera del alcance de los inversores minoristas europeos.

Eso está empezando a cambiar". Esta declaración subraya la importancia de esta operación como punto de inflexión para la inclusión de los pequeños inversores europeos en las principales ofertas públicas de venta de acciones, un espacio tradicionalmente dominado por inversores institucionales y grandes patrimonios. La salida de SpaceX, por tanto, no solo marca un hito en valuation, sino también en democratización del acceso a los mercados de capitales globales





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