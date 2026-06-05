La Sagrada Familia: un proyecto que evoluciona con la tecnología

El actual arquitecto jefe de la Sagrada Familia, Jordi Faulí, espera tener la fachada de la Gloria acabada para 2036. La fachada incluye la polémica escalinata que obligará a cortar la calle Mallorca y a expropiar y demoler los edificios colindantes. La construcción de la fachada principal, la de la Gloria, será un proceso complejo que requerirá la colaboración de muchos expertos. La fachada incluye el gran pórtico que Gaudí diseñó por delante de las torres con la idea de expresar la gloria eterna. Además de estas cuatro torres, incluye el conjunto escultórico que todavía está por definir y que se ha encargado a Miquel Barceló, Cristina Iglesias y Javier Marín. Estamos muy contentos con el trabajo hecho por los tres artistas.

Después de más de 30 años trabajando en el templo proyectado por Gaudí , su actual arquitecto jefe, Jordi Faulí , espera tener la fachada de la Gloria de la basílica acabados para 2036.

Jordi Faulí forma parte de la cuarta generación de arquitectos que han levantado lo que Gaudí sólo pudo imaginar. Llegó a la basílica muy joven, en 1990, y pronto se convirtió en la mano derecha de Jordi Bonet i Armengol, al que sustituyó como arquitecto director en 2012.

Él fue uno de los introductores de las nuevas tecnologías en la construcción del templo expiatorio y, bajo su dirección, se ha acelerado el ritmo de unas obras que ya ven el final en el horizonte. ¿2036? Nadie quiere dar cifras, pero todos afirman que la cuenta atrás ya ha comenzado. Simbólicamente es muy importante, porque con ella acabamos las seis torres centrales que crecen abajo de las naves.

Por lo tanto, ahora quedará la construcción de la fachada principal, la de la Gloria. A los lados quedará construir el baptisterio y la capilla del Santísimo y de la Penitencia. Tenemos previsto iniciar en el segundo semestre de este año la construcción de las columnas, las ocho que aguantan las torres que representan a las ocho veneraciones. De forma resumida, la fachada tiene dos partes.

La primera, las cuatro torres, que tienen una estructura similar, aunque con una geometría diferente, a las de las fachadas del nacimiento y la pasión. Sus terminales también son similares, pero no iguales y ya estamos trabajando en el proyecto, construyéndolas con la misma técnica con la que hemos construido las seis torres centrales.

En este caso, tienen una mayor complejidad, ya que están formadas por paneles radiales que van creciendo de forma helicoidal, pero con la experiencia acumulada, podemos trabajar con confianza. Después quedará trabajar el proyecto de las campanas. Es el gran pórtico que Gaudí diseñó por delante de las torres con la idea de expresar la gloria eterna.

Además de estas cuatro torres, incluye el conjunto escultórico que todavía está por definir y que se ha encargado a Miquel Barceló, Cristina Iglesias y Javier Marín. Estamos muy contentos con el trabajo hecho por los tres artistas. La fachada incluye la polémica escalinata que obligará a cortar la calle Mallorca y a expropiar y demoler los edificios colindantes, ¿hay un plan B si no consiguen los permisos para poder realizar el proyecto?

No. Ahora mismo estamos centrados en el proyecto ejecutivo de las cuatro torres, que comenzaremos a construir a finales de año y allí ya hay mucho trabajo. Como en todo el proceso, comenzamos con el concienzudo análisis de toda la documentación, ya sean descripciones, planos o maquetas, que conservamos de Gaudí y sus discípulos. De esto extraemos lo que es el proyecto básico. A partir de ahí, seguimos fielmente toda la información que dejó Gaudí.

La segunda fase comienza con analizar cómo se puede construir y, por último, ejecutar. Hay que pensar en muchas cosas, en las promanadas, los materiales, el cálculo estructural, evidentemente, en las instalaciones, porque el edificio también ha de funcionar, etc. Y después, comienza la fase de producción y construcción.

Cuando Gaudí presenta el proyecto de la Sagrada Familia, tiene claro cómo lo construiría él, pero también sabía que en el futuro habría avances tecnológicos y de calidad de los materiales que facilitarían su construcción. Por supuesto, él ya sabía cómo lo haría, no imaginaba castillos en el aire.

De la misma manera que él proyecta y construye en vida los terminales de la fachada del Nacimiento porque conoce el fondo armado y lo utiliza, sabe que se puede construir el conjunto. Construir las cuatro torres de la fachada de la Pasión con una grúa ya fue un avance en relación a lo que hizo Gaudí con la única torre que vio acabada de la fachada del Nacimiento.

El consiguió construir una torre sencilla sin gruas o sistemas para hacerlo posible, con grandes prefabricados que se habían de levantar, pero sus discípulos ya pudieron servirse de grúas. A nosotros, la tecnología de la mecanización y el detalle informático de la piedra nos ha facilitado mucho el trabajo para construir con mayor precisión las columnas que Gaudí dejó definidas en las maquetas. Ahora se habla mucho del 3D y la Inteligencia Artificial, ¿también tienen cabida en esta Sagrada Familia?

La tecnología no deja de evolucionar. Ahora ya estamos tallando piedra en cubos y hemos podido utilizar grandes prefabricados en la construcción de las naves. Por ejemplo, hemos podido construir las torres centrales en grandes paneles de piedra con la técnica de colocar unas varas dentro de las piedras para que puedan soportar el peso de la estructura.

Esto nos ha permitido trabajar con mucha más precisión y seguridad, ya que sabemos que el resultado final será el mismo que si hubiéramos trabajado con técnicas más tradicionales. Además, la tecnología ha permitido que podamos trabajar de manera más eficiente, ya que podemos calcular con precisión el peso y el equilibrio de la estructura, lo que nos ha permitido ahorrar tiempo y recursos.

En resumen, la tecnología ha sido fundamental en la construcción de la Sagrada Familia y ha permitido que podamos trabajar de manera más eficiente y precisa, lo que nos ha permitido acelerar el ritmo de las obras y alcanzar los objetivos que nos habíamos planteado. Por lo tanto, esperamos que la fachada de la Gloria esté acabada para 2036 y que podamos continuar con la construcción de la basílica de manera eficiente y precisa.





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