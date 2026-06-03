La Sagrada Familia: la fachada de la Gloria aún está por construir

La Sagrada Familia, una de las obras maestras de la arquitectura moderna, sigue en construcción. La fachada de la Gloria, diseñada por Gaudí en 1916, aún no está terminada. La construcción comenzó en 2002 y se ha mantenido fiel a la intención original de que los visitantes tomen conciencia del papel del hombre dentro de la Creación.

La fachada de la Sagrada Familia es el mayor frente de la basílica y aún está por construir. Gaudí diseñó la fachada de la Gloria en 1916, diez años antes de su muerte, y mandó hacertras las revueltas de los primeros días de la Guerra Civil.

La construcción empezó 86 años después, en 2002, y se ha mantenido fiel a la intención original: que, antes de entrar en el templo, los visitantes tomen conciencia del papel del hombre dentro de la Creación.

"Imaginó un conjunto de 16 grandes linternas de piedra en forma hiperbólica que se van elevando desde los laterales, desde 20 metros de altura hasta 80 metros", describe el arquitecto director de la Sagrada Familia. Y el séptimo tras Gaudí. Aspira a ver las torres de los cuatro campanarios de la fachada de la Gloria terminadas en los próximos diez años.





rtvenoticias / 🏆 7. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Architecture Sagrada Familia La Gloria Gaudí La Fachada La Construcción La Intención Original La Toma De Conciencia La Creación La Intención Original La Sagrada Familia La Fachada De La Gloria La Construcción La Intención Original La Toma De Conciencia La Creación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gaudí y la Sagrada Familia: Un vínculo entre la tierra y el cieloArtículo que explora la visión de Antoni Gaudí para la Sagrada Familia, su enfoque pragmático, la fachada del Nacimiento, las innovaciones estructurales como el arco catenario y el funicular de fuerzas, y cómo el arquitecto logró crear un templo único a pesar de no verlo terminado.

Read more »

La Sagrada Familia: historia de un siglo y medio de construcciónTras una experiencia cercana a la muerte, Gaudí se retiró a Puigcerdà en 1911 para recuperarse de la fiebre de Malta, donde terminó el diseño de la fachada. Los bocetos se usaron para reanudar obras en 1954, el pórtico y campanarios se terminaron en 1986, y los grupos escultóricos en 2005. Declarada bien de interés nacional en 2019, la primera piedra se colocó en terrenos fuera de Barcelona, en el barrio obrero de El Poblet, hoy zona moderna de l'Eixample.

Read more »

La primera guía turística de la Sagrada Familia es de 1915La Sagrada Familia nació en el lenguaje del gótico del siglo XIX y hoy se construye con escáneres láser e impresoras 3D. Son 144 años de tecnología en un solo edificio.El salto no habría sido posible sin recuperar lo que se perdió. En 1936, el taller de Gaudí fue incendiado y las maquetas, destruidas.

Read more »

El independentismo se indigna y se moviliza en contra de que el Papa bendiga en castellano la torre de la Sagrada FamiliaPolémica del independentismo ante la visita del Papa a Barcelona: partidos (Junts y Aliança) y entidades se han indignado y se han movilizado en contra de que el Papa bendiga en...

Read more »