La Sagrada Familia, obra maestra de Gaudí, continúa su proceso de construcción y se espera que se demore durante una década más. La colocación de la cruz, uno de los elementos arquitectónicos más esperados, ha sido un hito importante en la obra. La bendición de la Torre de Jesucristo por el Papa León XIV y la iluminación de la cruz son los eventos previstos para el próximo 10 de junio.

Se trata de un enorme elemento arquitectónico de 29 metros, con dos partes diferenciadas: un terminal bajo de 12 metros y una gran cruz tridimensional de cuatro brazos.

La mujer que buscaba fósiles para sobrevivir en los acantilados británicos y se convirtió en la primera paleontóloga de la historia. Vista del interior del templo de la Sagrada Familia desde la Torre de Jesucristo, que será bendecida por el papa León XIV durante su visita a la capital catalana el próximo 10 de junio.

El templo está lejos de terminarse y la previsión de los arquitectos es que la construcción se demore durante una década más, aunque todos celebran la colocación de uno de los elementos arquitectónicos más esperados, aquel con el que casi se toca el cielo de Pese a llevar semanas en lo alto de la Sagrada Familia, el patronato no da la torre de Jesucristo por inaugurada ni bendecida. Esbendición del papa León XIV : 10 de junio.

Ese día se celebrará multitudinaria misa en la Sagrada Familia y se inaugurará la torre de Jesucristo con un acto solemne, según explican desde el patronato. Por último, la cruz se iluminará, en lo que se ha concebido como ‘un homenaje visual a la creatividad y la visión’ de Gaudí. El corazón del proyecto de Gaudí. Y este estaba incompleto, al menos hasta este año, cuando ha sido rematada con la colocación de la cruz





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Architecture Religion Sagrada Familia Torre De Jesucristo Bendición Del Papa León XIV Iluminación De La Cruz Gaudí Torre Central De La Sagrada Familia Elemento Central Del Diseño Cerámica Esmaltada Y Vidrio Focos De Luz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Una familia y un negocio que desafió la moda a nivel mundialUn grupo de inmigrantes turcos se trasladaron a España en los años 60 y comenzaron a importar productos de moda. Su hijo menor, Isak, capturó un nicho de mercado y creó Mango, una marca que está presente en más de 2.900 tiendas en 120 países y emplea a más de 16.000 personas.

Read more »

La cascada más alta de Madrid: un punto clave para Napoleón con una ruta de senderismo apta para toda la familiaSu ubicación ofrece vistas abiertas y un ambiente fresco incluso en días calurosos

Read more »

Kyle Busch murió por complicaciones de una neumonía grave que derivó en sepsis, dice su familiaSegún reportes, Busch se descompensó durante una sesión en un simulador de carreras y fue trasladado a un hospital. Una llamada al 911 obtenida por CNN reveló que estaba consciente.

Read more »

Indicios de tráfico de influencias en la familia de Rodríguez ZapateroExisten indicios de que Rodríguez Zapatero y su familia habrían recibido descargas a cambio de una actividad de tráfico de influencias del expresidente Zapatero. Dos sociedades con escasa o nula actividad, Análisis Relevante y Inteligencia Prospectiva, habrían funcionado como intermediarios para mover dinero desde Plus Ultra hacia las empresas de sus hijas y el expresidente. La actividad de Análisis Relevante habría sido observada como una pieza instrumental carente de lógica empresarial y, al principio, dotada de carácter excepcional. Ello demuestra que la familia de Rodríguez Zapatero habría recibido upload con ideas de influir en la toma de decisiones de Plus Ultra, company aérea, que la prueba de la existencia de una empresa de marketing enlazada a Zapatero, Whathefav.

Read more »