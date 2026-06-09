La Sagrada Familia alcanza su altura definitiva con la cruz de la Torre de Jesucristo

Después de 144 años, la basílica de Barcelona culmina su construcción con la instalación de una cruz de acero inoxidable que eleva la estructura a 172,5 metros, convirtiéndola en la iglesia más alta del mundo y marcando la apertura oficial en 2026.

La Sagrada Familia , el emblema modernista que domina el horizonte de Barcelona , ha alcanzado su etapa más culminante después de 144 años de construcción. En febrero, se instaló el último elemento estructural de la basílica: una cruz de acero inoxidable que corona la Torre de Jesucristo, elevando la altura total del templo a 172,5 metros, convirtiéndola en la iglesia más alta del mundo.

La obra, que ha sufrido retrasos provocados por guerras, cambios políticos y dificultades financieras, se ha completado gracias a la combinación de técnicas contemporáneas y la estricta fidelidad al proyecto original de Antoni Gaudí. La cruz, fabricada en Alemania y dividida en catorce secciones de hormigón y acero, fue transportada a Barcelona y ensamblada en un taller temporal situado a 61 metros de altura, sobre la nave central.

Cada pieza fue terminada con piedra, cerámica esmaltada blanca y vidrio local antes de ser elevada mediante grúas hasta su posición final. Con una superficie blanca que refleja la luz del sol y una altura comparable a un edificio de cinco pisos, la cruz pesa alrededor de 100 toneladas y cumple la visión de Gaudí de un símbolo que brille de día y se convierta en faro nocturno.

El miércoles, el papa León XIV, undécimo pontífice desde el inicio de la obra, oficiará una misa solemne y bendecirá la recién terminada torre, marcando de facto la apertura de la Sagrada Familia, prevista para 2026. La ceremonia coincidirá con el centenario del fallecimiento de Gaudí, subrayando la profunda conexión entre la fe, la arquitectura y la memoria del genio catalán.

El arquitecto mexicano Mauricio Cortés, responsable de los trabajos de la Torre de Jesucristo, ha enfatizado que, pese a la incorporación de materiales y tecnologías que Gaudí no conocía, el proyecto conserva la esencia del maestro. Cortés destaca que el uso del acero inoxidable redujo el peso total y permitió cumplir con exigentes normas de ingeniería, manteniendo la ligereza de la aguja sin comprometer la estética original.

Desde el taller elevado, los visitantes pueden contemplar una panorámica única que incluye la ciudad, los coloridos frontones de la nave central y los imponentes campanarios de las fachadas del Nacimiento y la Pasión, decorados con esculturas bíblicas y mosaicos de vidrio veneciano. La finalización de la decimoctava torre no sólo representa el culmen de una obra monumental, sino también el testimonio del esfuerzo colectivo de generaciones de arquitectos, artesanos y diseñadores que descifraron los planos perdidos del proyecto durante la Guerra Civil.

La Sagrada Familia sigue siendo un símbolo de la síntesis entre naturaleza, fe y técnica, y su nueva cruz resalta el equilibrio entre la tradición y la innovación que caracteriza a la obra maestra de Gaudí





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