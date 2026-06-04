La Sagrada Família y la transformación del barrio que lleva su nombre: entre la historia y la pressure inmobiliaria

El templo de Gaudí, que el Papa León XIV visitará el 10 de julio, ha dado nombre a un barrio barcelonés que ha pasado de ser un pequeño núcleo de casas bajas a un distrito turístico e icónico con precios inmobiliarios en alza. La conmemoración del centenario de la muerte de Gaudí y la inauguración de la torre de Jesús, la más alta del templo y del mundo, coinciden con un debate sobre la preservación de la memoria obrera del barrio ante nuevos proyectos como una gran escalinata de acceso. Mientras, el mercado inmobiliario local refleja la escasez de obra nueva y la revalorización sostenida, con promociones de lujo que contrastan con la obligación de incluir vivienda pública.

La fachada del Nacimiento de la Sagrada Família , única que Antoni Gaudí vio terminada en vida, da nombre a un barrio que ha experimentado una profunda transformación a lo largo de algo más de un siglo.

Perteneciente al distrito del Eixample, El Poblet -como se conocía inicialmente- evolucionó de un modesto núcleo de viviendas de planta baja rodeado de huertos y viñas a uno de los enclaves más turísticos y cotizados de Barcelona. Esta metamorfosis está intrínsecamente ligada al templo, cuyo arquitecto, Gaudí, dedicó 43 años de su vida al proyecto hasta su muerte en 1926; la fachada del Nacimiento se culminó en 1925.

La próxima visita del Papa León XIV el 10 de julio -día del centenario del fallecimiento de Gaudí- para inaugurar y bendecir la torre de Jesús, que con 172,5 metros será la más alta del conjunto y convertirá a la basílica en la iglesia más alta del mundo, ha puesto de nuevo el foco en este barrio. Gaudí eligió esa altura deliberadamente: cinco metros menos que la montaña de Montjuïc, pues consideraba que una construcción humana no debía superar una obra divina como la naturaleza.

El barrio, que conserva una veintena de pasajes estrechos y callejuelas que se salvaron de la demolición cuando se integraron en la trama ortogonal del Eixample, hoy se enfrenta a un nuevo plan de la junta constructora de la Sagrada Família: una gran escalinata de acceso desde la calle Mallorca que afectaría a dos manzanas. Para el ensayista y conocedor del barrio, Lluís Corominas, este proyecto pone en juego la memoria de un pasado obrero que contrasta con las largas colas de turistas que visitan el templo diariamente.

La tensión entre la preservación de la identidad vecinal y la expansión del icono arquitectónico -declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO- se manifiesta también en el entorno inmobiliario. La presión sobre el suelo ha derivado en una espectacular revalorización. Según datos de la consultora Engel & Völkers, los precios por metro cuadrado han aumentado un 59% desde 2015 hasta rozar los 6.300 euros.

La zona, antes residencial y comercial de clase media en las décadas de 1970 y 1980, se ha convertido en un distrito de alto valor turístico y con escasa oferta de obra nueva. La obligación legal de reservar el 30% de las nuevas promociones para vivienda pública, junto con topes a alquileres y el aumento del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales a grandes tenedores, desincentivan la inversión, lo que refleja una proporción de oferta de alquiler respecto a venta de solo el 29%, una de las más bajas de Barcelona.

Las operaciones se concentran en pisos de dos y tres habitaciones, que suman dos tercios de las transacciones, mientras promociones como las de la calle Castillejos (diez viviendas entre 525.000 y 675.000 euros con jacuzzi en terraza comunitaria) o las de la calle Arenys (cinco viviendas de 105 m² desde 725.000 euros, con entrega prevista para 2025) muestran un mercado orientado a segmentos de gama media-alta. La combinación de un patrimonio arquitectónico mundial, un evento papal de alcance global y un mercado inmobiliario cada vez más exclusivo dibuja un vecindario en la encrucijada entre su historia y su futuro urbanístico





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