La rutina de Hugo Silva para mantenerse en forma

El actor madrileño de 49 años ha compartido su secreto para mantenerse en forma. A pesar de estar a las puertas de los 50 años, Silva ha demostrado estar en una forma idílica para su edad.

El actor madrileño Hugo Silva , de 49 años, ha compartido su rutina para mantenerse en forma . A pesar de estar a las puertas de los 50 años, Silva ha demostrado estar en una forma idílica para su edad.

En una entrevista para Men's Health, el actor ha revelado que su rutina diaria incluye leer un libro antes de hacer ejercicio. Según Silva, leer le ayuda a mantenerse concentrado y a ordenar su mente. También aconseja a sus seguidores que combinen el entrenamiento deportivo con la lectura para mantenerse en forma.

Además, el actor ha admitido que trata de mantenerse activo y hacer ejercicio regularmente. Aunque afirma que no hace 'nada especial' para mantenerse físicamente, Silva ha demostrado estar en una forma excelente para su edad. La rutina diaria de Silva incluye leer un libro antes de hacer ejercicio, lo que le ayuda a mantenerse concentrado y a ordenar su mente. También aconseja a sus seguidores que combinen el entrenamiento deportivo con la lectura para mantenerse en forma.

En resumen, la rutina de Silva incluye leer un libro antes de hacer ejercicio y mantenerse activo regularmente





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