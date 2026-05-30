La ruta del románico en Palencia: un tesoro medieval a lo largo del Camino de Santiago

Descubre la gran concentración de arte románico en la provincia de Palencia, desde la icónica iglesia de San Martín de Tours en Frómista hasta los modestos templos rurales del Cerrato, recorriendo una ruta que sigue el Camino de Santiago y revela la diversidad histórica y artística del territorio.

El románico palentino constituye uno de los conjuntos medievales más destacados de Europa, y su riqueza se manifiesta en la gran concentración de iglesias, monasterios, ermitas y pequeños templos que salpican todo el territorio de la provincia.

No se trata solo de monumentos emblemáticos; el estilo se extiende a pueblos diminutos situados en la Tierra de Campos y a los valles y montañas del norte, integrándose al paisaje con una naturalidad asombrosa. El símbolo más reconocible de este patrimonio es la iglesia de San Martín de Tours, en Frómista, cuya silueta ha llegado a ilustrar los manuales de historia del arte como ejemplo paradigmático del románico español.

Sin embargo, el románico de Palencia va mucho más allá de ese referente, abarcando frisos escultóricos como los de Carrión de los Condes, monasterios como San Andrés de Arroyo o Santa María la Real de Aguilar de Campoo, e iglesias excavadas en la roca, como la de Olleros de Pisuerga, sin olvidar las diminutas ermitas rurales que aún conservan capiteles, canecillos y pinturas de casi mil años de antigüedad. La ruta que recorre este legado se despliega a lo largo del Camino de Santiago, aprovechando la histórica vía de peregrinación que, durante siglos, difundió el arte románico por toda Europa.

Desde Frómista hasta Villalcázar de Sirga, pasando por Moarves de Ojeda, Mave, Aguilar de Campoo o San Salvador de Cantamuda, el itinerario enlaza grandes templos con joyas menos conocidas pero igual de interesantes. En Frómista, la catedral de San Martín de Tours, construida en el siglo XI, destaca por la armonía de sus proporciones, sus torres cilíndricas y la claridad de sus líneas.

En Carrión de los Condes, la iglesia de Santiago muestra un friso escultórico encabezado por Cristo Pantocrátor rodeado por los Tetramorfos y los doce Apóstoles, mientras que el monasterio de San Zoilo, aunque de claustro renacentista, conserva portadas y restos románicos. Villalcázar de Sirga alberga la iglesia de Santa María la Blanca, vinculada a los templarios y que combina rasgos románicos con anticipaciones góticas, y en localidades como Boadilla del Camino o Itero de la Vega persisten puentes y edificaciones medievales que recuerdan la enorme importancia histórica del Camino en Palencia.

El sur palentino y la comarca del Cerrato, aunque menos famoso que el norte, aportan ejemplos de un románico más sobrio y funcional, integrado en paisajes abiertos y pequeños poblados. La cripta de San Antolín, bajo la catedral de Palencia, revela una fusión de elementos visigodos y románicos que iluminan los orígenes medievales de la ciudad.

En el Cerrato, Villamuriel de Cerrato sorprende con la iglesia de Santa María la Mayor, de aspecto casi defensivo, y Dueñas conserva la portada románica del monasterio de San Isidro, conocida popularmente como La Trapa. Otros templos dignos de mención son la iglesia de San Julián en Villaconancio, con ábsides decorados por arquillos ciegos, y los sencillos pero elegantes edificios rurales de Nuestra Señora de la Paz en Cevico Navero y San Fructuoso en Valoria del Alcor, que reflejan la sobriedad y la funcionalidad que caracterizan gran parte del patrimonio románico de la provincia





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