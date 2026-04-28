La ruptura entre Abascal y Ortega Smith: tensiones y presiones en la cúpula de Vox

La expulsión de Javier Ortega Smith del Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha generado una profunda crisis interna en el partido, revelando tensiones y presiones en su cúpula. La ruptura entre Santiago Abascal y su ex mano derecha ha destapado una lucha por el poder y cuestionamientos sobre la transparencia en las decisiones del partido.

La expulsión de Javier Ortega Smith del Comité Ejecutivo Nacional de Vox y posteriormente del partido ha generado una profunda tensión en la tercera fuerza política más votada de España.

En primer lugar, porque se trata de una ruptura abrupta entre Santiago Abascal y el amigo que lo acompañó en la fundación del partido, quien durante años fue su mano derecha y uno de sus más fervientes defensores. En segundo lugar, porque la dirección de Bambú ejerció presión sobre los miembros del Comité Ejecutivo para que votaran a favor del cese inmediato de Ortega, utilizando como argumento la supuesta voluntad del presidente: «Esto te lo pide Santiago Abascal».

Dos fuentes del Comité Ejecutivo Nacional confirmaron a este medio que el 22 de diciembre de 2025, minutos antes del cese del exsecretario general, los colaboradores más cercanos a Abascal contactaron con varios dirigentes. Tanto la secretaria general adjunta, Montserrat Lluis, como el vicepresidente, Ignacio Garriga, les transmitieron la urgencia de la votación, empleando una frase recurrente en situaciones críticas: «Esto no te lo pido yo. Te lo está pidiendo Santiago Abascal como un favor».

Una de las fuentes, que prefirió mantener el anonimato para evitar represalias, reveló que Lluis le pidió que votara a favor del cese de Ortega Smith, a lo que respondió: «¿Pero habéis hablado con él? ». La respuesta de Lluis fue contundente: «Se ha intentado hablar con él, es imposible, y al final su objetivo es ser el presidente y quitar a Santiago».

En la cúpula de Bambú existía un temor real a que Ortega intentase disputarle el liderazgo a Abascal, no a que lo consiguiera, pero sí a que generase una fractura interna significativa. Ortega Smith fue quien reclutó a la mayoría de los cuadros medios del partido, lo que le granjeó lealtades difíciles de ignorar.

«Él montó Vox. Él cogió un coche para sacar pasta para pagarle el sueldo a Abascal. Él fue el que convenció a los cargos. Y siente que quienes le han robado la silla son los que estaban en el PP, como los Ariza.

Le han estafado. Ahora las decisiones no se toman por criterios políticos, sino por criterios económicos de quienes mandan ahora en el partido», lamentan fuentes cercanas a Javier Ortega Smith. Ante la insistencia de Lluis en que Ortega quería destronar a Abascal, uno de los intercambios telefónicos del 22 de diciembre continuó así: «¡Eso es imposible! ».

En ese momento, la mano derecha de Garriga zanjó la conversación apelando a que se trataba de un «favor» personal y político que demandaba el presidente. Este medio reveló ayer en exclusiva los mensajes del Comité Ejecutivo Nacional en los que Abascal y Garriga lograron echar a Ortega de la cúpula del partido en tan solo 13 minutos.

Por WhatsApp y tras un informe de seis folios de Garriga, que no le dio tiempo a leer a la mayoría de los 19 dirigentes del partido (todos, menos el propio Ortega), que votaron a favor de su marcha con cajas destempladas. El argumento que esgrimió Abascal fue la «pérdida total de confianza política y personal».

Ese mensaje lo envió a las 19.08, y a las 19.21 ya se había alcanzado la mayoría de dos tercios necesaria para echarlo del comité. 14 votos. 12 de ellos se emitieron en menos de dos minutos. Mucho más rápido de lo que se tarda en leer los cinco correos que adjuntaba Garriga en su informe contra su antecesor.

«Órgano decorativo» Después, a Ortega lo apartaron de la portavocía municipal madrileña antes de expulsarlo finalmente por negarse a dejar dicho cargo. El 3 de febrero, este medio adelantó la carta con la que el ex número dos de Vox se defendía de estas acusaciones: «Cualquier opinión es severamente reprimida y castigada», advirtió.

«La difamación personal y la difamación en redes se han convertido en el arma para destruir la reputación» de los considerados «incómodos», señaló. «No me ha sorprendido esa votación tan inmediata» para su cese, dijo, «porque hace ya mucho tiempo que el Comité Ejecutivo Nacional dejó de ser un órgano de debate y reflexión, para ser un órgano meramente decorativo que solo ratifica las decisiones que otros han tomado previamente».

La secuencia de los mensajes del Comité Ejecutivo que apartó a Ortega de la cúpula de la formación de extrema derecha abunda en esa hipótesis. A las 19.07 horas, Garriga plantea el «cese» por «daño a Vox». Un minuto después, Abascal refrenda la propuesta y propone «su sustitución por Julia Calvet, portavoz nacional de Juventud». Votaron todos en cascada





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