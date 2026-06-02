La ronda de financiación de 80.000 millones de dólares de Google y el impacto de la inteligencia artificial

Google recauda 80.000 millones de dólares en su primera emisión de acciones desde 2005, un movimiento que refleja cómo la inteligencia artificial está redefiniendo las finanzas corporativas y la inversión en Silicon Valley.

La reciente ronda de financiación de 80.000 millones de dólares de Google es un claro ejemplo de cómo la inteligencia artificial ha distorsionado la percepción de las grandes cifras en el mundo financiero.

Una regla de oro de las finanzas es que todo lo que sale, tarde o temprano, tiene que entrar. Por eso, empresas como SpaceX de Elon Musk y su rival Anthropic han lanzado ofertas públicas de venta que, en conjunto, probablemente recauden más de 100.000 millones de dólares.

Sin embargo, para una compañía del tamaño de Google, valorada en 4,5 billones de dólares, una emisión de acciones de 80.000 millones representa menos del 2% de su capitalización de mercado, una cifra que puede parecer insignificante. No obstante, desde una perspectiva global, las captaciones de capital tecnológico están adquiriendo una magnitud sin precedentes. Según Dealogic, los nuevos fondos de Google equivaldrían a casi el 10% de todas las acciones vendidas a nivel mundial el año pasado.

Más allá de las sumas involucradas, lo que realmente importa es el cambio de paradigma que reflejan. Google no había recurrido a la financiación externa desde 2005, y desde su salida a Bolsa en 2004, había acumulado más efectivo del que podía gastar. Ahora, sus planes de inversión son tan colosales que, incluso con 127.000 millones de dólares en efectivo y equivalentes, ya no puede permitirse el lujo de ignorar la necesidad de capital externo.

Para entender cómo la inteligencia artificial ha transformado las finanzas de Google, basta con observar la evolución de su gasto de capital. Hace cinco años, la compañía invertía alrededor de 25.000 millones de dólares en servidores, equipos de red y otros activos, financiados cómodamente con un flujo de caja operativo de 92.000 millones.

Sin embargo, las proyecciones para 2027 indican que la inversión de capital alcanzará los 250.000 millones de dólares, mientras que el flujo de caja operativo se estima en 260.000 millones. Esta estrecha relación entre ingresos y gastos ha llevado a Google y a otras empresas tecnológicas, como Meta Platforms, propietaria de Facebook, a buscar financiación externa para no sobrecargar sus balances.

Aunque el balance de Google sigue siendo sólido, ya no está exento de cargas: la compañía acumula 100.000 millones de dólares en bonos pendientes de amortizar, según cálculos de LSEG, de los cuales 89.000 millones se emitieron en los últimos dos años. Aun así, su deuda total sigue siendo inferior a su reserva de efectivo, incluso antes de la nueva emisión de acciones.

A diferencia de OpenAI y Anthropic, para las que la inteligencia artificial es su único negocio, Google cuenta con un enorme negocio publicitario que genera más de 200.000 millones de dólares en ingresos anuales. Esto le proporciona un colchón financiero significativo, pero también subraya cómo la IA está reconfigurando las prioridades de inversión en Silicon Valley.

La región está absorbiendo cada vez más capital del mercado, produciendo una oferta creciente de acciones y bonos que terminan en casi todas las carteras de inversión. Este fenómeno tiene implicaciones que trascienden el ámbito tecnológico: afecta desde la demanda de chips y mano de obra en la construcción hasta el consumo de electricidad en los hogares. Si antes la inversión de las empresas tecnológicas era un asunto interno, ahora es un tema que compete a toda la economía global.

La ronda de financiación de Google no es solo una noticia financiera, sino un síntoma de cómo la inteligencia artificial está transformando las reglas del juego económico, haciendo que las cifras astronómicas pierdan su significado tradicional y obligando a los inversores a replantearse sus estrategias





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