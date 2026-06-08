La Rioja y la Región de Murcia tendrán festivo el martes por su día autonómico

Los dos territorios tendrán un día festivo por celebrar sus respectivas fiestas autonómicas, pero con algunas diferencias importantes en cuanto a la aplicación del calendario laboral y escolar.

La Rioja y la Región de Murcia tendrán festivo el martes 9 de junio, con opción de puente laboral y diferencias entre el calendario laboral y el escolar.

La fecha coincide con la celebración de sus respectivas fiestas autonómicas y es no laborable en todo el territorio murciano y riojano. Sin embargo, el lunes anterior no es festivo laboral en ninguna de las dos comunidades, por lo que quienes puedan solicitar ese día libre tendrán la opción de enlazar el fin de semana con la jornada no laborable del martes.

En ese caso, podrían disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso, siempre en función de su situación laboral, de los turnos establecidos y de lo que recoja su convenio. En el ámbito educativo, el efecto puede ser algo más amplio, ya que el lunes suele aparecer como día no lectivo en distintos calendarios escolares, lo que permite a muchos estudiantes encadenar varios días sin clase desde el sábado hasta el martes.

Este paréntesis llega además en uno de los últimos tramos del curso, cuyo final está previsto en torno al 20 de junio, por lo que supone una de las últimas pausas antes de las vacaciones de verano. Finalmente, se debe recordar que el 9 de junio será un festivo con un alcance muy concreto, limitado a La Rioja y la Región de Murcia, pero con efectos que pueden variar según el contexto de cada persona





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