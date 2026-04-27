La rigidez del petróleo desafía la teoría de la autocorrección de precios

El aumento de los precios del petróleo no se corrige fácilmente por la reducción de la demanda debido a la inflexibilidad de la industria de refinación y la variabilidad en la sensibilidad al precio de los diferentes sectores. Las aerolíneas ya están sintiendo el impacto, pero la solución requiere un esfuerzo global más amplio.

La creencia común de que los altos precios del petróleo eventualmente se autocorrigen, al reducir la demanda y restablecer el equilibrio del mercado, se enfrenta a una realidad más compleja.

Si bien algunos consumidores de petróleo, como las aerolíneas, ya están ajustando sus operaciones en respuesta al aumento de los costos, la estructura inherentemente rígida de la industria petrolera limita la efectividad de estas medidas para lograr una disminución significativa de los precios. El proceso de refinación de petróleo crudo no es flexible; una vez que el crudo se procesa, produce una variedad de productos, desde butano hasta betún, pasando por gasolina, combustible para aviones, diésel, nafta y fueloil, en proporciones relativamente fijas.

Las refinerías tienen una capacidad limitada para alterar estas proporciones, incluso al utilizar diferentes tipos de crudo o invertir en refinerías más complejas. En el mejor de los casos, estas modificaciones pueden influir en la producción en unos pocos puntos porcentuales.

Esto implica que una interrupción significativa en el suministro, como un cierre prolongado del Estrecho de Ormuz, que podría reducir el suministro mundial de crudo y productos derivados en un 15%, requeriría una reducción equivalente en el consumo de cada uno de estos productos para lograr un equilibrio. Esta estimación, aunque aproximada, destaca la dificultad de ajustar la demanda lo suficientemente rápido para compensar una oferta restringida, considerando las limitaciones inherentes a las refinerías y la concentración de las exportaciones de Oriente Próximo en productos específicos como la nafta y el combustible para aviones.

Las aerolíneas se encuentran entre los primeros sectores en sentir el impacto de los precios elevados del combustible para aviones. Esto se debe a que el precio de este combustible ha aumentado a un ritmo más rápido que el de otros productos refinados, exacerbado por la crisis en Oriente Próximo.

Además, el combustible representa una porción considerable de los costos operativos de las aerolíneas, afectando directamente su rentabilidad. Analistas de Bernstein estiman que el combustible y los gastos relacionados representaron aproximadamente el 35% de los ingresos de Ryanair en 2025. La pregunta clave es cómo este shock en el precio del combustible para aviones podría extenderse a otros carburantes.

Si el precio actual de alrededor de 200 dólares por barril, el doble del precio del crudo sin refinar, solo logra reducir el consumo mundial de las aerolíneas en un 15%, no sería suficiente para generar la caída en la demanda de crudo necesaria para equilibrar el mercado. Las refinerías, capaces de obtener beneficios incluso con un barril de petróleo a 100 dólares debido a la diversidad de productos que extraen, continuarían compitiendo por el suministro.

La verdadera destrucción de la demanda de petróleo crudo se produce cuando los precios de todos los productos refinados aumentan hasta el punto en que un 15% de los consumidores decide que ya no es económicamente viable continuar comprándolos. Es importante destacar que la sensibilidad al precio varía significativamente entre los diferentes sectores; algunos son mucho menos sensibles que las aerolíneas, lo que sugiere que, en caso de una interrupción prolongada, los precios del crudo y otros productos tendrían que subir aún más para lograr una reducción significativa en la demanda.

Si bien la reducción de los viajes aéreos puede contribuir a mitigar la situación, la gestión de futuras escasez requerirá un esfuerzo coordinado y a gran escala. La rigidez de la cadena de suministro petrolera, combinada con la complejidad de la refinación y la variabilidad en la sensibilidad al precio de los diferentes sectores, dificulta la predicción y el control de los precios.

La situación actual subraya la necesidad de diversificar las fuentes de energía, invertir en tecnologías más eficientes y desarrollar estrategias para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Además, es crucial fortalecer la cooperación internacional para garantizar la estabilidad del suministro y responder eficazmente a las crisis energéticas.

La simple expectativa de que los altos precios del petróleo eventualmente se autocorrigen puede ser una ilusión peligrosa, ya que la realidad del mercado es mucho más compleja y requiere una respuesta proactiva y multifacética. La volatilidad actual no solo afecta a las aerolíneas, sino que tiene implicaciones de gran alcance para la economía global, desde la inflación hasta el crecimiento económico.

La capacidad de adaptarse a esta nueva realidad y encontrar soluciones sostenibles será fundamental para garantizar la seguridad energética y la estabilidad económica a largo plazo. La situación actual exige una reevaluación de las estrategias energéticas y una mayor inversión en alternativas renovables para reducir la vulnerabilidad a las fluctuaciones del mercado petrolero





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