La revolución de los Knicks: Nueva York revive la nostalgia de 1973 en su búsqueda de un nuevo campeonato de la NBA

La ciudad de Nueva York experimenta una ola de emoción colectiva mientras los Knicks, guiados por figuras como Karl-Anthony Towns, están a una victoria de regresar a la cima de la NBA. Este artículo explora la conexión profunda entre la ciudad, su historia de transformación y los aficionados que han esperado décadas por otro título, remontándose al último campeonato en 1973.

En una cálida noche de mayo de 1973, en un suburbio obrero de Nueva Jersey, al otro lado del río Hudson, frente a Manhattan, Greg Hourdajian , de 17 años, estaba frente al televisor gritando a todo pulmón junto a su madre.

Los New York Knicks acababan de derrotar a Los Angeles Lakers, 102-93, en el quinto partido de las Finales de la NBA, asegurando así el que sigue siendo el último campeonato de la franquicia. Para Hourdajian, hijo de inmigrantes armenios obsesionado con el baloncesto y criado en Queens, fue uno de los mejores días de su vida. Más de cinco décadas después, el televisor es diferente, la habitación ha envejecido y el horizonte de la ciudad se ha transformado.

Pero Hourdajian, ahora de 70 años, sigue viendo los partidos desde la misma sala, esta vez con su hija Jenna. Los Knicks están a una victoria de un ansiado campeonato, tras llegar a las finales por primera vez desde 1999, y con cada posesión, Hourdajian recorre la cancha con la intensidad de un entrenador en la banda.

Esta es la mejor victoria de la historia, la mejor de todas, dijo tras la histórica remontada del miércoles en la segunda mitad, cuando los Knicks redujeron una desventaja de 29 puntos a falta de 1,2 segundos. Apenas podía contener la emoción mientras su hija filmaba el torbellino emocional que vive un aficionado de los Knicks: la desesperación dando paso a la fe, la fe dando paso al delirio.

La última vez que los Knicks estuvieron tan cerca de la inmortalidad en el baloncesto fue en 1999. La última vez que realmente alcanzaron la cima fue en 1973. En aquel entonces, Nueva York era una ciudad que se movía entre la arrogancia y la ansiedad. La reluciente capital corporativa que los turistas conocen hoy aún no existía.

Times Square brillaba bajo una neblina de miedo y abandono, con cines para adultos alineándose en las manzanas y vagones de metro cubiertos de grafitis traqueteando por las estaciones. La influencia de la mafia flotaba en el ambiente como el humo del cigarrillo en los miles de bares de la ciudad. Nueva York estaba en bancarrota, al borde del colapso y peligrosa de una manera que se convirtió en parte de su mitología.

Era la Nueva York que Martin Scorsese inmortalizó en Taxi Driver, donde se veían taxis amarillos deambulando por calles mojadas por la lluvia, sirenas resonando en la noche y un paisaje de pesadilla de crimen, suciedad y decadencia. Hourdajian llegó a la Universidad de Nueva York ese mismo año, tras aquella temporada victoriosa, y recuerda una ciudad dividida manzana por manzana. Cuando fui a la NYU, era duro.

El Village, Greenwich Village, era una zona rara, obviamente, dijo, haciendo una sutil alusión a las raíces mafiosas del lugar. Si ibas a cualquier parte al este del Village, como cuando íbamos a los clubes del East End, era un barrio bastante peligroso, y luego cambió. Desde entonces, Nueva York se ha reinventado una y otra vez. Barrios enteros se han transformado y lugares emblemáticos han desaparecido.

La ciudad ha sufrido crisis fiscales, apagones, oleadas de delincuencia, atentados terroristas, recesiones y una pandemia. Los Knicks también han cambiado, con una sucesión de entrenadores, dueños, estadios y generaciones de jugadores, pero sin perder jamás la esperanza de un tercer campeonato.

Sin embargo, mientras el equipo vuelve a la carga en busca del título, una emoción extrañamente familiar ha regresado. Es una sensación parecida, pero esta vez es como si estuviera multiplicada por diez, dijo Quron Booker, neoyorquino de toda la vida y fanático de los Knicks, a CNN, con su hijo de 9 años sentado a su lado.

Booker lo ve por todas partes, incluso en conversaciones espontáneas entre desconocidos vestidos de azul y naranja con los que jamás habría imaginado compartir el mismo espacio. Para una ciudad que ha esperado este momento durante décadas, la emoción trasciende el baloncesto. Parece que Nueva York se está reencontrando consigo misma





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