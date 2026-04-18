La retórica optimista de Trump ante la realidad económica: Un cálculo político arriesgado

El presidente Trump y su equipo adoptan una estrategia comunicacional centrada en el optimismo económico, contrastando con las preocupaciones de los votantes sobre el costo de vida y la inflación. Expertos advierten sobre el riesgo de esta desconexión entre el discurso oficial y la percepción pública.

Tras un periodo inicial de la crisis con Irán enfocado en convencer a la ciudadanía estadounidense de que la economía se basaba en sacrificios a corto plazo para obtener beneficios a largo plazo, el presidente Donald Trump y su equipo han retornado progresivamente a su postura previa, similar a la icónica frase de Kevin Bacon en "Animal House": Mantengan la calma, todo va bien.

Este mensaje político, ya de por sí desconcertante y arriesgado antes del conflicto, se ha vuelto aún más pronunciado en el contexto actual. Durante el otoño, la administración ya había empleado una versión de esta narrativa. A pesar de que las preocupaciones sobre el costo de vida emergían con fuerza como un problema para Trump, él insistió en que los precios estaban disminuyendo, algo que no se correspondía con la realidad. Hoy, el mensaje se ha transformado en una afirmación de que, independientemente de lo que los votantes escuchen o perciban en las gasolineras, la situación económica es favorable, e incluso podría haber sido considerablemente peor. En una entrevista concedida a Maria Bartiromo de Fox Business, emitida el miércoles, Trump declaró con franqueza: Honestamente, nos está yendo muy bien, citando como evidencia un mercado bursátil robusto. Ante un leve cuestionamiento de Bartiromo, Trump defendió que un precio del petróleo de 92 dólares por barril no era alarmante si se consideraba la posibilidad de alcanzar los 200 dólares. Y saben qué, añadió Trump, estoy muy contento. Trump profundizó en esta línea de optimismo el jueves, tanto en declaraciones públicas fuera de la Casa Blanca como durante un mitin de campaña en Las Vegas, donde el enfoque principal era la reducción de impuestos. Afirmó que la tasa de inflación era muy baja y se mantenía así, a pesar de que el mes anterior alcanzó su nivel más alto en dos años y se prevé que siga aumentando debido a los efectos persistentes de la guerra. Se refirió a nuestra gran economía y, al ser consultado sobre la gasolina a 4 dólares por galón, señaló el mercado bursátil, concluyendo que todo va realmente bien. Reiteró que los precios de la gasolina no eran excesivamente altos en comparación con lo que podrían haber sido. (Cabe destacar que el secretario de Energía, Chris Wright, había mencionado a NBC News apenas un mes antes la alta probabilidad de que la gasolina descendiera por debajo de los 3 dólares por galón para el verano). Trump también calificó la inflación de falsa, atribuyéndola al incremento en los precios del combustible y la energía. Añadió que tuvimos la mejor economía de la historia de nuestro país durante mi primer mandato, y ahora la estamos arruinando, la estamos desmoronando. Otros miembros de la administración parecen compartir esta perspectiva. La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, instó en una rueda de prensa esta semana a observar cómo disminuyeron los precios de la gasolina durante el último año desde que este presidente asumió el cargo. Sin embargo, incluso esta estadística es poco convincente: según datos de Gas Buddy, la gasolina costaba alrededor de 3,11 dólares por galón cuando Trump asumió la presidencia, y había bajado poco más de 10 centavos cuando comenzó la guerra. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró esta semana a CNBC que Trump pudo iniciar la guerra porque la economía estaba en muy buen estado y, además, afirmó en una sesión informativa junto a Leavitt que la economía sigue siendo muy fuerte. En una entrevista concedida el Día de los Impuestos a la sección de National News Desk, Bessent realizó comentarios particularmente sorprendentes. Apostó a que los estadounidenses son, en realidad, más optimistas respecto a la economía de lo que aparentan, afirmando que el consumidor, aunque pueda estar sonando sombrío, en realidad está bastante animado, citando el comportamiento del gasto. Cuando el reportero planteó que Bessent estaba diciendo que la gente no se sentía bien pero en realidad estaba actuando con confianza, indicó que ni siquiera era eso. Apostó a que la gente en realidad sí se siente bien respecto a la economía, aunque no lo diga. Bueno, en el fondo, se sienten bien, dijo Bessent. No sé qué les dicen a los encuestadores. Bessent no está improvisando del todo aquí. Existe un argumento que sostiene que los fundamentos económicos no son ni de lejos tan sombríos como los estadounidenses parecen creer, tal como escribió David Goldman, de CNN, poco antes de que comenzara la guerra en febrero. El gasto del consumidor se ha mantenido bastante sólido en la era posterior al covid. El hecho de que el mercado bursátil siga subiendo —y ahora haya recuperado sus pérdidas de principios de la guerra— parece confirmarlo. Sin embargo, la administración de Biden planteó argumentos similares luego de que bajara la tasa de inflación, lo que no les salió tan bien en 2024, ya que los índices de aprobación del expresidente Joe Biden sobre la economía se desplomaron. Por lo tanto, si el argumento de Bessent se ha convertido en un principio rector, es realmente arriesgado. Porque los estadounidenses están diciendo cosas realmente desalentadoras a quienes realizan las encuestas, lo que sugiere una desconexión preocupante entre la percepción pública y la narrativa oficial, un terreno fértil para la controversia política





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