La Resiliencia de la Economía Estadounidense Frente a Shocks Globales: Un Análisis de Factores Clave

Una exploración del porqué la economía de Estados Unidos mantiene su crecimiento a pesar de enfrentar los mismos impactos globales que han debilitado a otras economías desarrolladas. Se analizan factores como la inversión corporativa, la revolución energética del esquisto, las diferencias culturales hacia el riesgo y las estructuras de financiamiento empresarial.

En Dresde, en el este de Alemania, el año pasado, un último automóvil cerró la línea de ensamblaje de la Fábrica Transparente de Volkswagen , construida para resaltar la cumbre del poder industrial europeo.

A miles de kilómetros de distancia en Spartanburg, Carolina del Sur, en Estados Unidos, otro gigante alemán, BMW, opera su mayor planta del mundo. El contraste entre las dos plantas ayuda a explicar un enigma que los economistas llevan debatiendo durante un tiempo: ¿por qué la economía estadounidense sigue superando a muchos de sus pares, a pesar de enfrentar los mismos impactos globales? En los últimos años, gran parte del mundo desarrollado ha sucumbido a una sucesión de shocks económicos.

Los aranceles de Trump han afectado el comercio global. Las deportaciones masivas están cambiando los mercados laborales. Y el conflicto en Medio Oriente ha disparado los precios del petróleo. Muchos economistas esperaban que Estados Unidos sintiera fuertemente el peso de esas presiones.

En cambio, la economía ha seguido creciendo a un ritmo estable. La inflación ha resultado ser empecinada en ciertos momentos, pero la combinación de un crecimiento débil y el aumento de precios persistente que muchos temían no se ha dado. Joe Brusuelas, economista en jefe de la consultora RSM en Reino Unido, sostiene que la guerra comercial fue la prueba más fuerte de la resiliencia estadounidense.

Las metas propias que el gobierno de Trump impuso a Estados Unidos con respecto al comercio y a la inmigración son probablemente el ejemplo más destacado del dinamismo subyacente de la economía estadounidense. Enfrentando aranceles sobre los componentes extranjeros, las corporaciones de Estados Unidos no se contentaron con márgenes reducidos, sino que invirtieron con más fuerza. La inversión de capital en este momento es del 13,9% del PIB de Estados Unidos, indica Brusuelas.

Debería estar disminuyendo, dada la mezcla de impactos en la oferta y la demanda que la economía está absorbiendo, pero no es así. En cambio, mucha de la presión ha sido compensada con un aumento en la productividad. La economía de Estados Unidos ha continuado expandiéndose a un ritmo anual de aproximadamente 2%. Los mercados energéticos ofrecen otra explicación.

La guerra en Medio Oriente ha elevado los precios del petróleo, una situación que históricamente hubiera presentado una importante amenaza al crecimiento estadounidense. Pero la revolución del petróleo de esquisto cambió fundamentalmente la vulnerabilidad de Estados Unidos frente a los impactos energéticos. A lo largo de las dos últimas décadas, Estados Unidos se ha convertido en uno de los mayores productores de petróleo y gas del mundo, mientras que las empresas han reducido su dependencia del crudo.

La producción de hidrocarburos y gas a partir de esquisto ha protegido a Estados Unidos de los impactos en el mercado energético. Mientras Estados Unidos ha permitido que los precios respondan al mercado, Europa ha dependido de contratos a largo plazo y redes de abastecimiento interconectadas para garantizar la seguridad energética. Esa estrategia dejó a muchos países expuestos cuando los suministros de gas ruso se cortaron después de la invasión de Ucrania.

Y, dadas las actuales tensiones en Medio Oriente, esa vulnerabilidad continúa. Para Rebecca Christie, investigadora del centro de análisis Bruegel en Bruselas, Bélgica, la discrepancia no es solo en las decisiones de políticas sino también en las actitudes culturales hacia el riesgo. Los estadounidenses están muy orientados hacia las soluciones y están mucho más cómodos tomando riesgos a corto plazo en aras de ventajas a largo plazo. Europa, como cultura, es más reacia al riesgo.

Cuenta que estuvo en un evento donde el mismo comisionado para servicios financieros de la UE declaró que la gente en Europa no habla lo suficiente sobre el riesgo de no tomar riesgos. Incluso la diferencia en cómo están estructuradas las empresas y los sistemas de jubilación reflejan esa brecha.

En gran parte de Europa, las compañías dependen mucho de los préstamos bancarios para financiarse, y las pensiones de los trabajadores frecuentemente están ligadas a contratos de protección garantizada que le ponen un límite tanto a las pérdidas como a las ganancias. Si financias tu empresa con un préstamo bancario, no tienes la misma flexibilidad que si lo haces vendiendo tus acciones o atrayendo capital de riesgo, explica Christie.

Esta disparidad en el acceso al capital de riesgo y la mayor aversión al riesgo en el sistema financiero europeo limita la capacidad de las empresas para adaptarse rápidamente a los shocks económicos. Mientras tanto, la economía estadounidense ha demostrado una habilidad única para transformar los desafíos en oportunidades de inversión e innovación, reforzando su posición de liderazgo a pesar de la incertidumbre global





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