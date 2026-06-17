La Reserva Federal se prepara para una nueva era bajo la presidencia de Kevin Warsh, quien se ha comprometido a cambiar el estilo de dirección del banco central. La pregunta en la mente de los inversores y economistas es qué sucederá con las tasas de interés bajo su liderazgo.

La Reserva Federal se prepara para una nueva era bajo la presidencia de Kevin Warsh , quien se ha comprometido a cambiar el estilo de dirección del banco central.

La pregunta en la mente de los inversores y economistas es qué sucederá con las tasas de interés bajo su liderazgo. La inflación está aumentando, pero la Reserva Federal no está convencida de que sea necesario subir los tipos de interés. En lugar de eso, están analizando qué factores impulsan las presiones inflacionarias y si es probable que persistan.

La opinión generalizada es que las perturbaciones de la oferta suelen ser eventos puntuales que no generan inflación sostenida, por lo que la Reserva Federal debería ignorarlas. Las autoridades esperan que la inflación se modere con el tiempo sin necesidad de subir las tasas de interés, especialmente si el conflicto en Oriente Medio se resuelve por completo





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