La represión policial no es igual para todos: el caso de Esperanza Aguirre

Un grupo de tuiteros ha recuperado un vídeo que muestra a Esperanza Aguirre liderando un corte de tráfico en una protesta en Ferraz en el año 2023. La aristócrata, preocupada por la desintegración de la nación española, hizo un llamamiento a la ilegalidad y cortó la calle Ferraz para protestar contra la ley de amnistía y los pactos de investidura.

La represión policial no es igual para todos: los tuiteros recuperan el vídeo de Aguirre liderando un corte de tráfico en una protesta en Ferraz.

Corría el año 2023 y la aristócrata, muy preocupada ante la desintegración de la nación española, tuvo a bien hacer un llamamiento a la ilegalidad y cortar la calle Ferraz para protestar contra la ley de amnistía y los pactos de investidura que resultó tener más sapos que una charca en agosto. Se convierte en abuelita insurrecta ataviada con un espléndido abrigo violeta ante la mirada compasiva de los antidisturbios.

Una secuencia que, con la brutalidad policial que hemos visto contra una profesora por parte de un miembro de la UIP, recordamos la alteración del orden público a manos de Esperanza Aguirre y la inacción de las fuerzas de seguridad del Estado. No todos son iguales ante la ley, especialmente por su capacidad para discernir qué jubilada debe ser empujada salvajemente y cuál no. Ojalá algún día nos expliquen el criterio, aunque ya lo intuimos.

¿Tendrá que ver con los tatuajes que muchos de sus integrantes lucen? , ¿con las banderitas de España envolviendo sus muñecas? Son conjeturas





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