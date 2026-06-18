La República Checa se impone en la segunda jornada de la competición

La segunda jornada de la competición arranca con dos equipos metidos en problemas tras sus derrotas ante Corea del Sur y México. Sudáfrica, que busca recuperarse de su derrota, enfrenta a la República Checa, que busca mantener su racha de victorias.

La segunda jornada de la competición arranca con dos equipos metidos en problemas tras sus derrotas ante Corea del Sur y México . Sudáfrica , que busca recuperarse de su derrota, enfrenta a la República Checa , que busca mantener su racha de victorias.

En el partido, la República Checa tomó la delantera en el marcador con un gol de Michal Sadílek en el primer tiempo. El equipo checo mantuvo su ventaja en el segundo tiempo, con la defensa sudafricana no pudiendo contener el ataque de la República Checa.

Finalmente, la República Checa logró su victoria con un marcador de 1-0, lo que la coloca en una buena posición en la clasificación general. En el otro partido de la jornada, Corea del Sur y México buscaron la victoria para mantener su racha de victorias. El partido entre Corea del Sur y México fue un encuentro muy disputado, con ambos equipos buscando la victoria.

Finalmente, Corea del Sur logró su victoria con un marcador de 1-0, lo que la coloca en una buena posición en la clasificación general. La competición sigue siendo muy disputada, con varios equipos en la lucha por la victoria





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