Las recientes sentencias del TJUE en Arcomet Towercranes y Stellantis Portugal contribuyen a ordenar el debate sobre la relevancia de los ajustes de precios de transferencia en el IVA. La clave está en determinar qué remunera realmente el ajuste y si existe una operación subyacente concreta.

Los ajustes de precios de transferencia pueden tener un impacto en el IVA , pero no de manera automática. La clave está en determinar qué remunera realmente el ajuste.

Si se trata de servicios concretos, funciones asumidas y remuneración asociada, es probable que resulte relevante en IVA. En cambio, si se limita a asegurar un margen global de rentabilidad, sin vinculación directa con operaciones específicas, su sujeción no puede presumirse. Es importante revisar la redacción contractual y determinar si existe un vínculo directo entre el ajuste y la operación que supuestamente remunera. No basta con que el ajuste tome en consideración ciertos costes.

También debe verificarse si existe una operación subyacente concreta. Si el ajuste pretende corregir el precio de operaciones anteriores, conviene que esa finalidad resulte clara desde el inicio. Los grupos deberían revisar sus ajustes de precios de transferencia desde una perspectiva específica de IVA y documentar la decisión adoptada para cada ajuste de cierre





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