La Reina Sofía visita el Palacio de la Zarzuela para interactuar con la selección de boccia y la campeona mundial de balonmano en silla de ruedas, destacando el deporte adaptado.

La Reina Sofía ha mantenido un encuentro significativo en el Palacio de la Zarzuela con la Selección Nacional de Boccia, una disciplina paralímpica que representa la excelencia del deporte adaptado en España. Durante esta audiencia, la monarca ha tenido la oportunidad de practicar personalmente este deporte junto a sus integrantes más destacados, demostrando su apoyo institucional a las categorías paralímpicas.

Interacción directa con la Selección Nacional de Boccia

El encuentro se ha centrado en la disciplina de Boccia, un deporte de precisión diseñado para atletas con grandes necesidades de apoyo físico. La Reina Sofía ha jugado activamente con la selección, teniendo como compañero destacado a Juan Manuel Montilla, conocido artísticamente como El Langui. Este artista, quien es cantante, actor y director de cine, también ha logrado la medalla de plata en el campeonato mundial de esta modalidad, siendo una figura emblemática en el circuito internacional.

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La dinámica del juego implica lanzar bolas hacia una pelota blanca sobre una pista rectangular, intentando acercar las propias y alejar las del rival. Las reglas varían según las capacidades de los participantes, lo que exige una alta destreza técnica. La audiencia ha sido organizada a través de la Federación Española de Deporte de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido, entidad que gestiona la presencia del combinado nacional en competiciones de alto nivel.

Experiencias en São Paulo y apoyo técnico especializado

Los deportistas han explicado detalladamente su labor de formación y han subrayado el valor social del deporte como herramienta de inclusión para las personas con discapacidad. Han compartido con la Reina los recientes éxitos obtenidos en la World Boccia Cup celebrada en São Paulo, donde el equipo español logró conquistar la medalla de plata. Este resultado consolida la trayectoria histórica de España en esta especialidad a nivel global.

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La delegación ha hecho especial hincapié en la importancia crítica del acompañamiento humano y técnico. En esta disciplina, los auxiliares, entrenadores y personal de apoyo desempeñan un papel fundamental tanto en la preparación como en la competición, asegurando que los atletas puedan expresar al máximo su potencial deportivo.

Conmemoración del título mundial en balonmano en silla de ruedas

Antes de la sesión de Boccia, la Reina Sofía también ha recibido en el Palacio de la Zarzuela a la selección española de balonmano en silla de ruedas. Este equipo alcanzó un hito histórico al proclamarse campeón del mundo por primera vez en su historia, tras imponerse a Japón en la final. Esta victoria se logró el pasado 20 de septiembre de 2026, marcando un antes y un después para el deporte paralímpico español.

Durante el encuentro, los jugadores han relatado sus vivencias en el campeonato celebrado en Granollers. Han analizado el impacto organizativo y deportivo del Mundial en la ciudad, así como los dos meses transcurridos desde la consecución del título. Su atención ahora se dirige hacia su próximo objetivo competitivo: el Campeonato Europeo.

Detalles simbólicos y reconocimiento institucional

Como gesto de gratitud y reconocimiento mutuo, la Reina Sofía ha recibido una camiseta oficial de la selección con su nombre, además de un juego conmemorativo de medallas del Campeonato del Mundo. Estos detalles simbolizan el compromiso real con la visibilidad de los logros paralímpicos.

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En el ámbito de la Boccia, la Reina también ha saludado con un abrazo a la deportista Sara Aller Mayo, a quien conoció previamente durante la celebración de los Juegos Paralímpicos. Este contacto personal refuerza los lazos entre la institución monárquica y el movimiento paralímpico, destacando la labor de técnicos y personal de apoyo que componen el equipo nacional.