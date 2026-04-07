La Reina Sofía celebra el 60 aniversario de Radio Clásica en una visita especial

Su Majestad la Reina Sofía visita Radio Clásica en Prado del Rey para conmemorar su 60 aniversario, un evento que celebra seis décadas de pasión por la cultura y la música clásica.

La Reina Sofía conmemora el 60 aniversario de Radio Clásica en una visita especial. La emisora, un pilar fundamental en la difusión de la cultura y la música clásica , celebra seis décadas de existencia dedicadas a la excelencia. Su Majestad la Reina ha visitado la Casa de la Radio en Prado del Rey para participar en los actos conmemorativos, un evento que resalta el compromiso de Radio Clásica con la difusión cultural y su importante papel en el panorama radiofónico español.

La visita es una muestra de apoyo y reconocimiento a la emisora y a su labor ininterrumpida a lo largo de los años. La presencia de la Reina Sofía subraya la importancia de la música y la cultura en la sociedad, y su interés personal en la promoción de las artes. La Reina Sofía, conocida por su aprecio por la música clásica, ha tenido la oportunidad de disfrutar de una interpretación exclusiva de una obra maestra. \Radio Clásica, que inició sus emisiones el 22 de noviembre de 1965, día de Santa Cecilia, patrona de la música, ha sido un referente en la difusión de la música clásica, el folklore y el flamenco. Desde sus inicios, Radio Nacional de España se sumó a las iniciativas europeas de dedicar un canal exclusivamente a la música clásica. La programación actual de la emisora continúa ofreciendo una amplia selección de música clásica, desde las grandes obras maestras hasta el descubrimiento de nuevos talentos. En su visita a la Casa de la Radio, la Reina Sofía ha presenciado la interpretación del Septimino en mi bemol mayor, Op. 20 de Ludwig van Beethoven, una obra emblemática interpretada por miembros destacados de la Orquesta y Coro RTVE. Además, ha tenido la oportunidad de conocer a dos músicos de renombre internacional vinculados a la Escuela Superior de Música Reina Sofía: el pianista Eldar Nebolsin y el violonchelista Pablo Ferrández, quienes han interpretado obras de Robert Schumann y Franz Schubert en una actuación musical en vivo. Las entrevistas han sido conducidas por los experimentados informadores de Radio Clásica, Yolanda Criado, Nacho Arbalejo y Gracia Terrén, quienes han tenido la oportunidad de conversar con la Reina. \El evento ha incluido un encuentro entre la Reina Sofía y la plantilla de Radio Clásica, un gesto que demuestra el reconocimiento a la labor de todos los profesionales que hacen posible la emisora. Durante la jornada, la Reina Sofía ha recibido un obsequio especial por parte de Radio Clásica, así como el disco conmemorativo del 60 aniversario, un recuerdo tangible de este importante hito. La visita ha sido un momento emotivo y significativo, tanto para la Reina Sofía como para todo el equipo de Radio Clásica. Ha sido una oportunidad para celebrar la historia de la emisora, su compromiso con la excelencia cultural y su influencia en la difusión de la música clásica en España. La Reina Sofía, con su presencia, ha reforzado el valor de la cultura y el arte en la sociedad, y ha reconocido la dedicación de Radio Clásica a lo largo de estos sesenta años. La conmemoración de este aniversario es un recordatorio de la importancia de preservar y promover la cultura y la música clásica para las futuras generaciones. La jornada ha culminado con una sensación de orgullo y satisfacción por la labor realizada y con la motivación de seguir ofreciendo a los oyentes la mejor música y programación cultural





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