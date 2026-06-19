La reina Silvia recuerda la creación de su vestido de novia para su boda con el rey Carlos Gustavo

La reina Silvia de Suecia recordó en un documental la creación de su vestido de novia para su boda con el rey Carlos Gustavo en 1976. La diseñadora francesa creó un vestido de satén de seda duquesa color marfil con manga larga y cuello caja. La reina recordó que el diseñador francés le propuso una cola larguísima, pero ella prefirió reutilizar el apéndice de 3,6 metros que habían usado sus cuñadas.

La reina Silvia de Suecia recordó en un documental la creación de su vestido de novia para su boda con el rey Carlos Gustavo en 1976.

La diseñadora francesa, que se mantuvo en secreto hasta el anuncio del compromiso, creó un vestido de satén de seda duquesa color marfil con manga larga y cuello caja. La reina recordó que el diseñador francés le propuso una cola larguísima, pero ella prefirió reutilizar el apéndice de 3,6 metros que habían usado sus cuñadas, una firma y escuela de costureras holmiense.

El vestido se adaptaba a la personalidad de la futura reina y resaltaba el manto de corte de encaje de Bruselas de mediados del siglo XIX que Silvia había elegido como velo. La diadema de los camafeos, elaborada por la joyería Nitot & Fils, fue una joya fantástica que se adaptaba al vestido y que la princesa heredera Victoria confesó que era una joya que se volvía un poco verde.

Los extremos de la joya fueron unidos para el himeneo de los actuales reyes de Suecia con una ramita de mirto del arbusto del castillo de Sofiero. La pareja se casó en la catedral de San Nicolás de Estocolmo y recorrió las calles del casco antiguo en la calesa de gala número 3 de las Reales Caballerizas, escoltados por los lanceros y dragones reales. La reina recordó a aquella multitud como una gran familia y se sintió muy bien acogida.

La boda de Carlos Gustavo y Silvia fue la primera que un monarca reinante celebraba en el país desde 1797 y la reina sostuvo que las bodas son tan especiales que cada detalle se recuerda. La reina Silvia recordó que el rey la dio la bienvenida en la iglesia y que ella se sintió muy bienvenida. La boda fue un día muy especial para la reina y ella recordó cada detalle del día





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