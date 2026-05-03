La Reina Mary de Dinamarca Revitaliza las Joyas de la Corona con su Estilo Innovador

La reina Mary de Dinamarca se ha destacado por su habilidad para modernizar las joyas reales danesas, creando nuevas tiaras a partir de piezas históricas y demostrando un compromiso con la tradición y la innovación.

La reina Mary de Dinamarca se ha consolidado como una de las royals más populares a nivel mundial, destacando por su estilo personal y su capacidad para modernizar la tradición.

La esposa del rey Federico, originaria de Australia, no duda en imprimir su propio sello en cada aparición, especialmente en lo que respecta al uso de las joyas reales. En los dos años transcurridos desde su ascensión al trono, la reina Mary ha demostrado un particular interés en revitalizar las piezas históricas de la colección danesa, estrenando dos nuevas tiaras creadas a partir de joyas existentes.

El 30 de abril de 2026, cautivó al público con una delicada tiara elaborada a partir de un brazalete de diamantes del siglo XIX, un ejemplo claro de su visión innovadora. Esta práctica de dar nueva vida a gemas antiguas no es exclusiva de la reina Mary; la reina Isabel II también era conocida por adaptar las piedras preciosas a sus necesidades, como la ampliación de la Tiara de Aguamarinas Brasileñas y la remodelación de la Tiara de las Niñas de Gran Bretaña e Irlanda.

La tradición de remodelar las joyas de la corona danesa se remonta a siglos atrás, como explica la Casa Real, y la reina Mary ha abrazado esta costumbre con entusiasmo, confiando en su posición para personalizar las joyas de la corona. En diciembre de 2024, presentó la 'Tiara de Piedra Rosa', un bandeau de diamantes creado a partir de una faja de talla rosa no utilizada previamente.

Un video publicado en el Instagram oficial del palacio mostró a la reina Mary participando en el proceso de reelaboración, destacando la importancia histórica de la pieza y su objetivo de 'devolver a la vida' un conjunto raramente utilizado. Esta parure, diseñada originalmente para la reina Carolina Amalia en 1840 por C.M Weisshaupt, fue concebida para ser adaptable y reconfigurable, consistiendo en una cadena con un broche que podía dividirse en piezas más pequeñas.

Los diamantes pertenecieron a la princesa Carlota Amalia, una figura benéfica que dedicó su vida a la educación de niñas pobres y al apoyo de la escritora Charlotte Baden. A lo largo de la historia, las reinas danesas han modificado y transformado las joyas de la Corona para reflejar las necesidades y modas de cada época.

Antes de la Primera Guerra Mundial, la cadena de diamantes se usaba como faja para realzar la silueta, como se puede apreciar en el retrato oficial de la reina Lovisa. La reina Ingrid la usó como collar, mientras que la reina Margarita rara vez la lució.

Sin embargo, la reina Mary ha revitalizado esta pieza, engarzando los diamantes en un marco de tiara creado por el orfebre Matias Hasbo Dinesen, transformando una pieza pesada en un bandeau elegante y versátil. Esta renovación permite que la pieza se use tanto en su forma original de faja como en su nueva configuración de tiara, manteniendo la conexión con el pasado.

La Casa Real enfatiza que cada reina danesa ha dejado su huella en las joyas históricas, actualizándolas y personalizándolas con respeto a la historia y al deseo de aumentar su utilidad. La reina Mary demostró la versatilidad de la nueva tiara al lucirla en el banquete de Año Nuevo en Copenhague en enero, y los observadores reales pudieron disfrutar de una segunda tiara reimaginada apenas tres meses después





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