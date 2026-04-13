La reina Mary de Dinamarca lamenta el fallecimiento de su padre, John Donaldson

La reina Mary de Dinamarca anuncia con profundo dolor la muerte de su padre, el profesor John Dalgleish Donaldson, en Hobart, Tasmania. Se destaca su trayectoria como profesor de matemáticas y la conexión familiar de Mary con Australia.

Mi corazón está apesadumbrado, y mis pensamientos se oscurecen. Con profundo dolor, debo anunciar el fallecimiento de mi amado padre. Aunque la tristeza embarga mi alma en este momento, confío en que, una vez que el dolor se atenúe, los recuerdos luminosos prevalecerán. El amor y la gratitud por todo lo que me brindó y me enseñó perdurarán como la fuerza más poderosa.

Estas son las palabras con las que la reina Mary de Dinamarca ha confirmado hoy, 12 de abril, con inmensa tristeza, la partida de su padre, John Donaldson. La noticia ha conmocionado a la Casa Real danesa y a todos aquellos que admiran a la reina por su cercanía y su compromiso. El profesor John Dalgleish Donaldson, un hombre estimado y respetado, ha fallecido en Hobart, Tasmania, a la edad de 84 años. Según un comunicado emitido por la Casa Real danesa a través de Instagram, la salud del profesor Donaldson había venido deteriorándose en los últimos años. La reina Mary, mostrando una vez más su lado más humano y cercano, visitó a su padre por última vez a finales de marzo, donde compartieron momentos preciosos e inolvidables. John Donaldson, nacido en Escocia el 5 de septiembre de 1941, fue un destacado profesor de Matemáticas Aplicadas. Su labor académica y su dedicación a la enseñanza dejaron una huella imborrable en la Universidad de Tasmania y en la vida de sus estudiantes. La familia ha anunciado que se celebrará un funeral privado en una fecha próxima, la cual aún no ha sido confirmada. Este acto íntimo refleja el deseo de la familia de honrar la memoria de John Donaldson en un ambiente de recogimiento y respeto. La reina Mary, nacida en Hobart (Tasmania) en 1972 como Mary Elizabeth Donaldson, siempre ha mantenido un vínculo fuerte y cercano con su familia australiana, a pesar de las responsabilidades que conlleva su rol en la realeza danesa. Mary Elizabeth Donaldson creció en el seno de una familia de origen escocés que emigró a Australia en la década de 1960. Su padre, John Dalgleish Donaldson, se dedicó a la docencia de matemáticas aplicadas en la Universidad de Tasmania, mientras que su madre, Henrietta Clark Horne, desempeñó funciones como asistente ejecutiva en la misma institución. La pérdida prematura de su madre en 1997, a raíz de una operación cardíaca, dejó una profunda cicatriz en su vida. Años después, su padre encontró de nuevo el amor y contrajo matrimonio con la escritora británica Susan Moody. La reina Mary es la menor de cuatro hermanos y mantiene una relación muy cercana con sus hermanos, Jane, Patricia y John, quienes residen en Australia y han mantenido una vida alejada del escrutinio público. Su origen no aristocrático ha contribuido a forjar su imagen como una figura representativa de una realeza contemporánea, cercana a su pueblo y menos atada a las estructuras tradicionales. Su capacidad de empatía y su conexión con la gente son cualidades que la distinguen y la convierten en una monarca apreciada por su pueblo y respetada en el ámbito internacional





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