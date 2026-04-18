La Reina Margarita de Dinamarca celebra su 86 cumpleaños en familia y bajo un velo de luto por la Reina Mary

La monarca danesa festejó su cumpleaños en el Palacio de Fredensborg junto a su hermana Ana María, su hijo Federico y la Reina Mary, quien atraviesa un duelo por la muerte de su padre.

La Reina Margarita de Dinamarca celebró su 86 cumpleaños rodeada de su familia más cercana en una emotiva jornada marcada por la solemnidad y el cariño. A las puertas del majestuoso Palacio de Fredensborg, la monarca danesa apareció junto a su hermana, la Reina Ana María de Grecia, su hijo, el Rey Federico, y la Reina Mary . Como un miembro más del clan, el dachshund de la Reina Margarita , Tillia, también posó para las cámaras, añadiendo un toque tierno a la escena familiar.

Las cuatro figuras reales salieron al encuentro de los ciudadanos que se habían congregado para felicitar a la Reina y disfrutar del concierto ofrecido en su honor por la banda de música de la Guardia Real, coincidiendo con el tradicional relevo de guardia. Mientras la Reina Margarita y la Reina Ana María escuchaban la música sentadas en dos sillas preparadas para la ocasión, el Rey Federico y la Reina Mary permanecían de pie, compartiendo el momento con el público presente. Tillia, la fiel compañera de la Reina Margarita, se robó varias miradas al recibir las caricias de la monarca y también de la Reina Mary, quien desde hace poco ha estado en el ojo público tras el reciente anuncio del fallecimiento de su padre, John Donaldson, en Tasmania, su ciudad natal.

La Reina Mary se muestra visiblemente afectada por la pérdida, un duelo que se refleja tanto en su semblante, más serio de lo habitual, como en su elección de vestimenta: un elegante traje de chaqueta y pantalón en azul marino, complementado con una blusa de gasa y un cuello alto a juego, un atuendo que denota respeto y sobriedad en estos momentos difíciles. Es importante recordar que la Reina Mary tuvo la oportunidad de visitar a su padre a finales de marzo, durante un viaje oficial a Australia, donde también se reencontró con su hermana. John Donaldson, quien dedicó su vida a la enseñanza como profesor de matemáticas aplicadas, había experimentado un deterioro en su salud en los últimos años, lo que sin duda añade una capa de profunda tristeza a la celebración familiar.

La Reina Mary compartió sus sentimientos en un comunicado público, expresando: Mi corazón está pesado y mis pensamientos, nublados. Mi querido padre ha fallecido. Pero sé que, cuando el dolor se apacigüe, los recuerdos iluminarán mis días, y lo que permanecerá con más fuerza será el amor y la gratitud por todo lo que me dio y me enseñó. En dicho comunicado, también se anunció que la familia celebraría un funeral privado en su memoria. Mientras la Reina Margarita y el Rey Federico han mantenido una agenda pública activa esta semana, protagonizando diversos actos oficiales, la Reina Mary ha optado por una agenda más despejada, centrándose en asuntos familiares y, en este caso particular, en la celebración del cumpleaños de su suegra, un gesto que subraya la importancia de los lazos familiares en estos tiempos de duelo y celebración.

El encuentro de la familia real danesa en Fredensborg no solo sirvió para honrar a la Reina Margarita, sino también como un espacio de apoyo mutuo y cohesión familiar, especialmente para la Reina Mary, quien atraviesa un periodo de profunda tristeza. La presencia de Tillia, la perra salchicha, añadió un elemento de normalidad y calidez a un evento que, si bien festivo, estaba teñido por la reciente pérdida. La Reina Margarita, a sus 86 años, demostró una vez más su fortaleza y su dedicación a la corona y a su familia, presidiendo la celebración con la dignidad que la caracteriza.

La imagen de las dos reinas, Margarita y Ana María, compartiendo un momento de quietud mientras escuchaban la música, evoca una conexión fraternal profunda que trasciende las diferencias de sus actuales roles. La decisión de la Reina Mary de asistir, a pesar de su duelo, habla de su compromiso y de la fortaleza de los vínculos familiares dentro de la realeza danesa. Su elección de vestimenta, sobria y elegante, es un claro reflejo de su estado de ánimo y de su respeto hacia la solemnidad de la ocasión y su reciente pérdida.

El concierto de la Guardia Real, una tradición danesa, añadió un toque solemne y festivo a la celebración, creando una atmósfera memorable para los asistentes y los ciudadanos congregados. La Reina Margarita, visiblemente satisfecha, observaba a su familia y a los presentes, compartiendo un momento de gratitud y celebración. La fortaleza de la monarquía danesa, una vez más, se manifiesta en la unidad y el apoyo que sus miembros se brindan mutuamente, especialmente en momentos de alegría y de adversidad.

El cumpleaños de la Reina Margarita se convirtió así en un recordatorio de la importancia de la familia y de las tradiciones, así como de la capacidad de afrontar las dificultades con dignidad y resiliencia. La jornada concluyó dejando una estampa de unidad familiar y de celebración en la que la presencia de todos los miembros, incluyendo a la fiel Tillia, fue fundamental.





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