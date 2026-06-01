La reina Letizia inaugura la 85ª Feria del Libro de Madrid con humor y reflexiones sobre la falta de cercanía y la campaña contra los vapeadores

La reina Letizia inauguró la 85ª Feria del Libro de Madrid y aprovechó la oportunidad para hacer algunas reflexiones y comentarios sobre diferentes temas. Entre ellos, la falta de cercanía y la campaña contra los vapeadores. Además, se refirió a la situación de la jueza del caso del hermano de Pedro Sánchez y a la tristeza del alcalde del municipio donde se han ahogado la madre y la abuela del niño de 5 años salvado por unos pescadores.

La reina Letizia inaugura la 85ª Feria del Libro de Madrid, con el humor como protagonista. Durante la inauguración, Letizia se refirió a dos jóvenes que le pedían una entrevista, y con un chascarrillo le dijo: 'Antes, delante de una cámara, era inviable'.

Por otro lado, ha destacado que, a diferencia de otras ocasiones, esta vez echaba en falta algo de la Reina.

'S, tendría que estar un poco más cercana al lenguaje juvenil', consideraba. Además, ha dejado a un lado el lenguaje del mensaje contra los derivados del tabaco y ha puesto el foco en otro asunto. Soria piensa que 'El periodista David Vigario revela el calvario de la jueza del caso del hermano de Pedro Sánchez: 'Es posible que Hacienda también le acosara'.

Xavi García Albiol ha dicho que 'Si existe ese complot del PP con jueces y fiscales, lo que tiene que hacer Sánchez es actuar judicialmente'. El alcalde del municipio donde se han ahogado la madre y la abuela del niño de 5 años salvado por unos pescadores ha manifestado su tristeza. El marido de Juana se quedó mudo de un día para otro y ha explicado que 'Es muy traumático entrar hablando a un quirófano y salir sin voz'.

Las reacciones a las palabras de la Reina Letizia contra los 'vapeadores' han sido diversas. Pepa, la mujer de 85 años que denuncia el cierre de su centro de día, ha dicho que 'Ahora estoy sola y estoy perdiendo la cabeza'. Fran Fajardo ha explicado por qué la hija de Anabel Pantoja podría tener un defensor judicial. Tras las conclusiones del informe forense, la jueza del caso de la hija de Anabel Pantoja podría designar un tutor para Alma.

Un movimiento que podría cambiar el rumbo de todo. La jefa de las cuidadoras de la tía Isabel ha hablado durante el juicio contra Luis Lorenzo, y ha dicho que 'Ella pidió ayuda en su momento'. El actor y su mujer están acusados de retener ilegalmente y estafar a Isabel, la tía de Arancha que fallecía en 2021 en su domicilio. Según el entorno, la pareja desatendía y maltrataba a la mujer de 85 años.

Mueren la madre y la abuela de un niño de 5 años al intentar rescatarle en una presa, y es una zona sin vigilancia ni señalización





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