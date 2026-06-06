La Reina Letizia ejerce el privilegio del blanco con un vestido de encaje en la recepción al Papa León XIV en Madrid

La Reina Letizia ha recuperado un vestido blanco de encaje para recibir al Papa León XIV en el aeropuerto de Madrid-Barajas, ejerciendo un privilegio histórico del Vaticano que permite a las reinas de monarquías católicas vestir del mismo color que el Pontífice. El look, сопровожждado de detalles de joyería y unos zapatos a juego, tuvo ya un precedente en su audiencia privada en el Vaticano en marzo de 2026.

La Reina Letizia ha vuelto a hacer gala de su impecable estilo durante la recepción oficial al Papa León XIV en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, al inicio de la visita apostólica a España.

Junto al Rey Felipe VI, los monarcas españoles dieron la bienvenida al Sumo Pontífice en la Terminal T-4, en un acto cargado de protocolo y simbolismo. La elección de la Reina, un vestido blanco de encaje de guipur y largo midi de la firma The 2nd Skin Co, no es casual: responde a un privilegio histórico del Vaticano que permite a las reinas de monarquías católicas vestir del mismo color que el Papa, un honor que refleja pureza, inocencia y paz.

Este detalle, que comparte con otras soberanas como la Reina Sofía, las Reinas Matilde y Paola de Bélgica, la Gran Duquesa Stéphanie de Luxemburgo o la Princesa Charlene de Mónaco, subraya la estrecha relación entre la Corona española y la Santa Sede. El diseño, de corte clásico con cuello redondo, manga larga y cinturón a tono, ya había sido estrenado por Doña Letizia en su encuentro con el Papa en el Vaticano el 20 de marzo de 2026, durante una audiencia privada que mantuvieron los Reyes.

Aquella cita fue la tercera entre ambos, tras coincidir en la misa de inicio del papado el 18 de mayo de 2025 y en la ceremonia del Día Mundial de la Alimentación en Roma el 16 de octubre de 2025. La Reina completó el look con zapatos a juego de la misma firma, su anillo de Coreterno y unos pendientes largos de diamantes y perla australiana que suele lucir en sus audiencias pontificias.

Tras la recepción en el aeropuerto, la comitiva se trasladó al Palacio Real, donde se celebró una ceremonia de bienvenida en la que también participaron la Princesa de Asturias, Leonor, y la Infanta Sofía. El Palacio Real,escenario habitual de los momentos institucionales más relevantes de la Casa Real, ha sido recientemente renovado y preparado para albergar eventos de esta magnitud, consolidándose como un escenario clave en la agenda real.

La visita del Papa León XIV a Madrid concentra la atención nacional e internacional, con la presencia de fieles llegados de diversos países, y se desarrolla en un contexto de fuerte visibilidad mediática. La agenda incluye actos religiosos, encuentros con autoridades y actividades de carácter pastoral, aunque este texto se centra en los aspectos protocolarios y de moda que rodearon la primera jornada.

El privilegio del blanco, que la Reina ha sabido interpretar con elegancia y sobriedad, evoca también la tradición de las mantillas y peinetas en encuentros papales anteriores, aunque en esta ocasión ha optado por un look más moderno y actual, fiel a su estilo personal. La visita proseguirá en los próximos días con otros actos en diferentes ciudades, pero la recepción en el aeropuerto y la ceremonia en el Palacio Real han marcado el inicio oficial de este viaje apostólico, previsto para varias jornadas y que genera un gran interés entre los católicos españoles y la opinión pública en general





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