La Reina Letizia destaca el liderazgo femenino en Lleida y habla en catalán

La reina Letizia participó en un acto en Lleida, destacando el papel de las mujeres empresarias y demostrando su compromiso con la diversidad cultural y lingüística de España al hablar en catalán.

Ante todo, muchísimas gracias por invitarme a conocer la gran labor que realizáis aquí en AP! Lleida y también por organizar la reunión previa a la entrega de estos premios. Habéis elegido temas muy interesantes, así que, cuando quieras, Laia. Con esta espontaneidad, y en catalán , la reina introdujo a Laia Rogel, presidenta de la Associació Professional d'Empresàries Ap! Lleida , durante la reunión de trabajo con varias asociadas de la entidad.

En presencia de doña Letizia y de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se conversó sobre temas clave como el liderazgo femenino, la persistente masculinidad en numerosos sectores profesionales, la integración de talentos diversos en las empresas y la identificación de necesidades sociales y de sostenibilidad. Resulta fácil destacar la sorpresa que causó Letizia Ortiz al hablar en catalán, pero la realidad es que cada vez es más habitual ver a la reina asturiana desenvolverse con naturalidad en prácticamente todos los ámbitos de una sociedad tan diversa y cambiante como la española. Los ciudadanos han sido testigos de cómo la experiodista, la miembro de la Corona con mayor capacidad comunicativa, se expresa sin guion, intenta comunicarse en lengua de signos o, cuando la ocasión lo requiere, se dirige a la audiencia en inglés. Además, tras el proceso independentista de 2017, la Familia Real ha mostrado una presencia silenciosa pero constante y mucho más notoria en Cataluña. No solo a través de los premios anuales de la Fundación Princesa de Girona, sino en todo tipo de actos institucionales, sociales, académicos o empresariales, tanto el rey Felipe como la reina han procurado hacer sentir su cercanía a los ciudadanos de esta comunidad autónoma.\La reina, quien en su juventud disfrutó de veranos acampando con su hermana Telma Ortiz, recorriendo en autostop la Costa Brava, pronunció sus primeras palabras en catalán en público durante un acto de la Fundación Internacional de Mujeres Emprendedoras de Barcelona, hace ya 18 años. La entrega de premios, que ha presidido hoy en la Catedral de la Seu Vella de Lleida, sirvió también para poner de relieve el papel fundamental de las mujeres en el ámbito empresarial. Roser Roca, Joana Bonet, Mercè Batlle, Eva Figuera, Raquel Barrachina, Laura Ravés y Sandra González fueron las galardonadas en esta edición, recibiendo una Madonna Mundi de manos de la reina. Este reconocimiento celebra la dedicación y el éxito de estas empresarias que han demostrado su valía en el competitivo mundo de los negocios. El evento fue una clara manifestación del apoyo de la Corona a la promoción del talento femenino y al avance de la igualdad de género en todos los sectores de la sociedad.\La visita de la reina a Lleida es un claro ejemplo del compromiso de la monarquía con la pluralidad y la inclusión. Su participación activa en eventos de carácter regional, su fluidez en diversas lenguas y su interés por temas relevantes para la sociedad española, la consolidan como una figura de relevancia que busca conectar con todos los ciudadanos. La capacidad de la reina para adaptarse a diferentes contextos y comunicarse eficazmente en múltiples idiomas, incluyendo el catalán, refleja su profundo respeto por la diversidad cultural y lingüística de España. Este acto en Lleida es un testimonio de su cercanía con las iniciativas locales, su apoyo a las mujeres emprendedoras y su compromiso con los valores de igualdad e inclusión. La Reina Letizia continúa desempeñando un papel clave en la representación de la Corona, demostrando un compromiso constante con el país y sus ciudadanos, promoviendo la unidad y la diversidad. Marta Suárez es la Corresponsal de Casa Real para Vanity Fair España y ha sido la encargada de cubrir este evento





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