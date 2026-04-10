La Reina Letizia celebra el liderazgo femenino en Lleida, hablando en catalán y destacando a las empresarias.

La Reina Letizia, en un acto en Lleida, presidió la entrega de premios a empresarias, conversó en catalán y reafirmó el compromiso de la Corona con la igualdad y el apoyo al emprendimiento femenino, destacando la importancia de la diversidad en el ámbito empresarial.

Ante todo, muchísimas gracias por invitarme a conocer la gran labor que realizáis aquí en AP! Lleida y también por organizar la reunión previa a la entrega de estos premios. Habéis escogido temas muy interesantes, así que, cuando quieras, Laia. Con esta espontaneidad, y en catalán, la reina introdujo a Laia Rogel, presidenta de la Associació Professional d'Empresàries Ap! Lleida , durante la reunión de trabajo con varias asociadas de la entidad.

En presencia de doña Letizia y de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, conversaron sobre temas cruciales como el liderazgo femenino, la masculinidad subyacente en numerosos sectores profesionales, la incorporación de talentos diversos en las empresas y la identificación de las necesidades sociales y de sostenibilidad. Es relevante destacar que, si bien podría sorprender que Letizia Ortiz hablara catalán, lo cierto es que cada vez es más común observar a la reina asturiana integrándose con naturalidad en prácticamente todos los ámbitos de una sociedad tan diversa y dinámica como la española. Los ciudadanos han sido testigos de la antigua periodista, la miembro de la Corona con mayor habilidad comunicativa, expresándose sin necesidad de guiones, intentando comunicarse en lengua de signos o, cuando la situación lo requiere, dirigiéndose al público en inglés. Además, después del proceso independentista de 2017, la Familia Real se ha volcado, de manera discreta pero consistente, con una presencia significativamente mayor en Cataluña. Esto no se limita a los premios anuales de la Fundación Princesa de Girona, sino que se extiende a todo tipo de eventos institucionales, sociales, académicos o empresariales, en los que tanto el rey Felipe como la reina han manifestado su deseo de acercarse a los ciudadanos de esta comunidad. La reina, quien durante su juventud disfrutó de veranos acampando con su hermana Telma Ortiz recorriendo la Costa Brava en autostop, empleó el catalán por primera vez en público durante un acto de la Fundación Internacional de Mujeres Emprendedoras de Barcelona hace ya 18 años.\La entrega de premios que presidió hoy en la Catedral de la Seu Vella de Lleida también sirvió para resaltar el papel fundamental de las mujeres en el ámbito empresarial. Roser Roca, Joana Bonet, Mercè Batlle, Eva Figuera, Raquel Barrachina, Laura Ravés y Sandra González fueron las galardonadas en esta edición, recibiendo una Madonna Mundi de manos de la reina. Este reconocimiento subraya la importancia de sus logros y contribuciones. La presencia de la reina, hablando en catalán, simboliza un gesto de conexión y apoyo a la comunidad catalana, especialmente a las mujeres emprendedoras y empresarias que representan el motor de innovación y desarrollo económico. Este acto, además de celebrar los éxitos individuales, es un homenaje al liderazgo femenino y a la diversidad en el mundo empresarial. El evento fue una clara demostración del compromiso de la monarquía con la sociedad española en su conjunto y con la promoción de la igualdad y la inclusión. La reina Letizia continúa demostrando su compromiso con la cercanía y la empatía hacia diferentes realidades de España. \La elección de Lleida como sede de este evento y la participación activa de la reina resaltan la importancia de las regiones en el tejido económico y social del país. La colaboración entre la Corona y las asociaciones de empresarias es fundamental para impulsar el crecimiento y el desarrollo de las empresas lideradas por mujeres. La entrega de premios no solo reconoce el talento femenino, sino que también fomenta la inspiración y el empoderamiento de nuevas generaciones de emprendedoras. La reina Letizia, con su constante presencia y apoyo, se ha convertido en un referente para muchas mujeres que buscan alcanzar sus metas profesionales. El encuentro en Lleida fue una oportunidad para fortalecer los lazos entre la Corona, las empresarias y la sociedad en general. La coronación en la Catedral de la Seu Vella de Lleida con las galardonadas, fue un acto de reconocimiento y agradecimiento a la labor de estas mujeres en el ámbito empresarial, y un mensaje de apoyo y estímulo para futuras generaciones





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