La Regularización Migratoria: Un Triunfo Político para el PSOE Frente a la Oposición del PP

El PSOE consolida la regularización extraordinaria de migrantes como un éxito político, destacando beneficios sociales y económicos, mientras el PP recurre a un discurso duro contra la medida, a pesar de las garantías legales y el apoyo empresarial y eclesiástico.

La política de regularización extraordinaria de migrantes en España se ha convertido en un terreno fértil para el Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ), a pesar de que en otros contextos internacionales las medidas restrictivas de inmigración han demostrado ser electoralmente rentables. El Gobierno de coalición ha destacado esta iniciativa como un logro fundamental de su mandato, reconociendo que el reconocimiento de derechos y la mejora de las condiciones laborales y sociales de medio millón de personas que viven en la clandestinidad son aspectos intrínsecamente valorados por el electorado de izquierda. Además, el Ejecutivo ha presentado datos económicos alentadores, como el aumento proyectado en las cotizaciones a la Seguridad Social, que estos nuevos contribuyentes podrían generar, sumándose a los más de 3,1 millones de extranjeros ya dados de alta. Diversos informes independientes estiman que el beneficio fiscal neto por cada persona regularizada oscilaría entre 3.000 y 4.000 euros, y, de manera crucial, estos estudios desestiman la existencia de un efecto llamada significativo.

Sin embargo, el Partido Popular (PP) ha optado por una retórica de confrontación, adoptando postulados cercanos a la extrema derecha que equiparan la inmigración con la delincuencia. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha emitido declaraciones contundentes, calificando la medida de regularización masiva y aseverando sin rodeos que el Gobierno otorgará permisos a individuos con historiales delictivos, incluyendo aquellos que hayan cometido delitos graves como agresiones o robos. Estas declaraciones reiteran posiciones similares expresadas en enero, cuando Feijóo sugirió que la decisión del presidente Pedro Sánchez respondía a un interés electoralista por ampliar su base de votantes, matizaciones que luego tuvieron que ser suavizadas.

Es importante señalar que el texto oficial del decreto, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece explícitamente la necesidad de acreditar la ausencia de antecedentes penales en los países de residencia de los últimos cinco años. Asimismo, la Administración se compromete a recabar de oficio el historial penal y policial de los solicitantes tanto en España como en Europa. En casos donde existan incidencias policiales, estas serán analizadas de manera individualizada y circunstanciada, permitiendo distinguir entre actos de subsistencia y delitos de mayor gravedad, como un intento de violación. A pesar de estas salvaguardias, Feijóo se mantiene firme en su oposición. Su partido, paradójicamente, apoyó en 2024 una iniciativa legislativa popular que recogió más de 600.000 firmas para regularizar la situación de los extranjeros. La postura favorable a la regularización por parte de la Iglesia, tanto en sus bases como en su jerarquía, y la demanda de mano de obra legal por parte de amplios sectores empresariales, tampoco han modificado la postura conservadora.

Esta situación otorga una ventaja significativa al Gobierno, cuyas ministras han calificado las declaraciones de Feijóo como indignas para alguien que aspira a la presidencia de todos los españoles. La ministra de Migraciones, Elma Saiz, ha reprochado que la oposición no está boicoteando únicamente al Gobierno, sino a miles de ciudadanos, subrayando que se trata de personas en situación irregular, no de delincuentes. Para hacer la situación más cercana a la realidad de la ciudadanía, la ministra ha recordado que estos extranjeros son parte del tejido social: trabajan junto a los ciudadanos, cuidan a los mayores y sus hijos asisten a las mismas escuelas. Incluso sectores del electorado de Vox reconocen que muchas de las tareas que desempeñan estos inmigrantes no son asumidas por trabajadores españoles.

La objeción sobre los antecedentes penales por parte de la oposición llega tardíamente, considerando que los borradores iniciales del decreto contemplaban requisitos más laxos. En esas versiones preliminares, bastaba una declaración jurada del solicitante sobre la ausencia de antecedentes si no era posible obtener el historial penal de sus países de origen o de residencia previa. Dicha exención ha sido eliminada del texto final. Originalmente, se contemplaban dos excepciones importantes en cuanto a la acreditación del historial penal: aquellos con cinco años de residencia en España no necesitarían presentar dicha documentación, al igual que quienes ya hubieran solicitado la regularización previamente. Ambas exenciones han sido suprimidas en el decreto definitivo, que se ha endurecido a instancias del propio Gobierno, a través del Ministerio del Interior, y con el aval del Consejo de Estado. La propuesta actual del PP de exigir la revisión de expedientes policiales en múltiples países resultaría, en la práctica, inviable para cualquier proceso de regularización, tanto el actual como los implementados en el pasado por gobiernos del PP, como el de José María Aznar. Desde la década de los ochenta, un total de 1,3 millones de extranjeros han obtenido su permiso de residencia mediante vías extraordinarias





elpais_espana / 🏆 22. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Regularización Migratoria PSOE PP Inmigración Política Migratoria

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Francisco Vázquez, del PP, elegido presidente de las Cortes de Castilla y León con el apoyo de VoxCarlos Menéndez (Vox) y Nuria Rubio (PSOE) serán los nuevos vicepresidentes.

Read more »

Isabelle Huppert: Triunfo en Madrid y nuevos proyectos cinematográficosLa aclamada actriz francesa Isabelle Huppert celebra su éxito en Madrid con la obra Bérénice y anuncia el estreno de La mujer más rica del mundo. Además, participará en el Festival de Cannes con Historias paralelas, consolidando su prolífica carrera en el cine europeo.

Read more »

La regularización sirve al PSOE para sacudir el 17-M: ¿presionará a Moreno?, ¿revivirá Vox?Teresa López Pavón nació en Marchena (Sevilla) en 1969 y se licenció en Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. También cuenta con el título de Máster en Comunicación Institucional y Política por la Universidad de Sevilla, donde recibió el Premio Fin de Estudios.

Read more »

Vandalizan la sede del PSOE de Salamanca con pintadas contra la regularización de migrantesHa aparecido un grafiti que dice 'a dentro todos los moros y negros' junto a otro que dice '11M18E', en posible referencia a las fechas de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 y del accidente ferroviario de Adamuz

Read more »

Indecisión y Preocupación: Abogados y ONG a la Espera de Documentación para la Regularización MigratoriaExpertos legales y organizaciones del tercer sector muestran su inquietud ante la falta de detalles concretos y formularios oficiales para la regularización extraordinaria de migrantes, retrasando la preparación de miles de solicitudes.

Read more »

Colombianos en Madrid esperan regularización migratoria tras aprobación del Gobierno españolUn gran número de ciudadanos colombianos se congrega en el consulado de Colombia en Madrid, buscando los documentos necesarios para acogerse a la nueva medida de regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno español. La iniciativa, que entra en vigor este jueves, busca beneficiar a medio millón de personas en situación administrativa irregular, con especial impacto en la comunidad colombiana, la segunda más numerosa en España.

Read more »