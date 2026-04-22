La Región de Murcia Resiste y Crece en un Contexto Global Adverso

A pesar de la incertidumbre internacional y los desafíos económicos globales, la Región de Murcia muestra una notable fortaleza, con un crecimiento superior a la media nacional y una sólida creación de empleo impulsada por la industria, el sector exterior, la innovación y el dinamismo empresarial. El Puerto de Cartagena y la vitalidad de las empresas locales son claves para este éxito.

En un escenario global marcado por la incertidumbre internacional, el aumento de los costes energéticos debido al conflicto en Irán y la volatilidad de las condiciones comerciales globales influenciadas por la política arancelaria de Estados Unidos, la Región de Murcia ha demostrado una notable fortaleza económica.

Su crecimiento se sitúa alrededor del 3%, superando la media nacional, y presenta una creación de empleo constante que trasciende la estacionalidad típica de un destino turístico. La industria, el sector exterior, la innovación y el dinamismo empresarial se erigen como pilares fundamentales de esta resiliencia económica. Estos elementos distintivos de la Región fueron el foco de un diálogo sobre Crecimiento económico y desarrollo industrial, celebrado en el marco del encuentro Región de Murcia: Crecimiento, Inversión, Innovación, impulsado por EXPANSIÓN.

La mesa de discusión, con la participación de Marisa López Aragón, consejera de Empresa, Empleo y Economía Social de la Región de Murcia; Pedro Pablo Hernández Hernández, presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena; Myriam Fuertes Quintanilla, presidenta de la Cámara de Comercio de Murcia; y Ángel Yepes, director financiero del Grupo Orenes, moderada por Juande Portillo de EXPANSIÓN, abordó los desafíos inmediatos para mantener el impulso económico regional. Se destacó que la industria y el sector exterior son los principales motores de crecimiento.

El peso de la industria en la Región de Murcia supera en cuatro puntos porcentuales la media nacional y en tres puntos la media europea, alcanzando aproximadamente el 20% del valor añadido bruto. Este indicador es considerado sólido, ya que la industria se asocia con productividad, empleo estable y de calidad, según señaló la consejera López.

Las exportaciones representan el 40% del producto interior bruto, lo que indica una menor dependencia de la demanda interna y una mayor capacidad para competir en los mercados internacionales. A pesar de las turbulencias geopolíticas y la política arancelaria de Trump, las exportaciones se mantuvieron en niveles similares al año anterior, e incluso crecieron un 5,5% en los dos primeros meses del año, mientras que a nivel nacional se registró una caída del 1,8%.

El Puerto de Cartagena desempeña un papel crucial en este proceso de internacionalización, contribuyendo con más del 4% al PIB de la región. Pedro Pablo Hernández resaltó su liderazgo en comercio exterior dentro del sistema portuario español, gestionando el 80% de las importaciones y el 60% de las exportaciones de la región.

El puerto tiene previsto realizar inversiones significativas, con una asignación de 300 millones de euros hasta 2029, para mejorar su competitividad, incluyendo proyectos como El Gorguel para optimizar el tráfico de contenedores. Hernández enfatizó que el puerto se posiciona como un referente en internacionalización, innovación y sostenibilidad, impulsando el desarrollo económico. El dinamismo empresarial de Murcia también es un factor clave, con 130.000 empresas y un índice de confianza empresarial de 30,6 puntos.

Sin embargo, Myriam Fuertes advirtió sobre el absentismo laboral, que se sitúa en un 8,2%, un porcentaje elevado que incrementa los costes de producción y afecta al 46% de las empresas regionales. El 66% de las empresas reconoce un aumento continuo de las bajas laborales, lo que plantea un problema estructural que requiere medidas para incentivar el empleo.

Ángel Yepes, director financiero de Grupo Orenes, ejemplificó la capacidad de reinvención del sector privado a través de la adopción de tecnología y la expansión internacional, operando actualmente en más de 8 países fuera de España. Yepes destacó la importancia de la colaboración y el apoyo de la administración para el éxito empresarial





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