La Región de Murcia Resiste la Incertidumbre Global con un Crecimiento Económico Sólido

A pesar de los desafíos internacionales, la Región de Murcia muestra una notable fortaleza económica, impulsada por la industria, el sector exterior, la innovación y el dinamismo empresarial. El Puerto de Cartagena y la vitalidad de las empresas locales juegan un papel clave en este crecimiento.

En un escenario global marcado por la incertidumbre internacional, el aumento de los costes energéticos debido al conflicto en Irán y la volatilidad de las condiciones comerciales globales influenciadas por la política arancelaria de Estados Unidos, la Región de Murcia ha demostrado una notable fortaleza económica.

Su crecimiento se sitúa alrededor del 3%, superando la media nacional, y presenta una creación de empleo constante que trasciende la estacionalidad típica de un destino turístico. La industria, el sector exterior, la innovación y el dinamismo empresarial se erigen como pilares fundamentales de esta resiliencia económica. Estos elementos distintivos de la Región fueron el foco de un diálogo sobre Crecimiento económico y desarrollo industrial, celebrado en el marco del encuentro Región de Murcia: Crecimiento, Inversión, Innovación, organizado por EXPANSIÓN.

La mesa de discusión, que contó con la participación de Marisa López Aragón, consejera de Empresa, Empleo y Economía Social de la Región de Murcia; Pedro Pablo Hernández Hernández, presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena; Myriam Fuertes Quintanilla, presidenta de la Cámara de Comercio de Murcia; y Ángel Yepes, director financiero del Grupo Orenes, moderada por el periodista de EXPANSIÓN, Juande Portillo, abordó los desafíos inmediatos para mantener el impulso económico de la región. Se destacó que la industria y el sector exterior son los principales motores de crecimiento.

El peso de la industria en la Región de Murcia supera en cuatro puntos porcentuales la media nacional y en tres puntos la media europea, alcanzando aproximadamente el 20% del valor añadido bruto. Este indicador es considerado sólido, ya que la industria se asocia con productividad, empleo estable y de calidad, según señaló la consejera López.

Las exportaciones representan el 40% del producto interior bruto, lo que indica una menor dependencia de la demanda interna y una mayor capacidad para competir en los mercados internacionales. A pesar de las turbulencias geopolíticas y la política arancelaria de Trump, las exportaciones se mantuvieron en niveles similares al año anterior, e incluso crecieron un 5,5% en los dos primeros meses del año, mientras que a nivel nacional se registró una caída del 1,8%.

El Puerto de Cartagena desempeña un papel crucial en este esquema de internacionalización. Pedro Pablo Hernández resaltó su relevancia estratégica, contribuyendo con más del 4% al PIB de la región. El puerto lidera el comercio exterior en el sistema portuario español, gestionando el 80% de las importaciones y el 60% de las exportaciones de la región.

Se han proyectado inversiones ambiciosas, con una inversión total de 300 millones de euros hasta 2029 para aumentar la competitividad del puerto, incluyendo proyectos como El Gorguel para el tráfico de contenedores. Hernández enfatizó que el puerto es un referente en internacionalización, innovación y sostenibilidad, impulsando el desarrollo económico. El dinamismo empresarial de Murcia también es un factor diferenciador. Myriam Fuertes explicó que la región cuenta con 130.000 empresas y un índice de confianza empresarial de 30,6 puntos.

Sin embargo, advirtió sobre obstáculos como el absentismo laboral, que se sitúa en un 8,2%, un dato elevado que incrementa los costes de producción. El 46% de las empresas regionales se ven afectadas por este coste, y el 66% reconoce un aumento continuo de las bajas laborales. Fuertes subrayó la necesidad de medidas estructurales para incentivar el empleo y frenar el absentismo.

Por su parte, Ángel Yepes, director financiero de Grupo Orenes, destacó la evolución hacia la tecnología y la restauración, con una expansión a más de 8 países fuera de España, y resaltó la importancia de la colaboración y el apoyo de la administración para el éxito empresarial





ExpansionBolsa / 🏆 34. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Región De Murcia Crecimiento Económico Industria Exportaciones Puerto De Cartagena

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Las Socimis prevén un buen 2026 pese a la incertidumbre por el conflicto en Oriente PróximoLicenciado en Periodismo por la Universidad Complutense, comenzó su carrera en la Agencia EFE en las delegaciones de Brasil y Uruguay y se especializó en información económica en Europa Press, donde estuvo casi cinco años y cubrió el sector de las telecos y la defensa.

Read more »

Las Socimis prevén un buen 2026 pese a la incertidumbre por el conflicto en Oriente PróximoLicenciado en Periodismo por la Universidad Complutense, comenzó su carrera en la Agencia EFE en las delegaciones de Brasil y Uruguay y se especializó en información económica en Europa Press, donde estuvo casi cinco años y cubrió el sector de las telecos y la defensa.

Read more »

Los despachos siguen en la senda del crecimiento pese a la incertidumbreRedactor en la sección de Jurídico. Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, llegó a Expansión en 2017. Tras especializarse durante cinco años en el ámbito de las 'start up' y el ecosistema emprendedor español, desde 2024 pone el foco en las principales tendencias en el sector legal y los despachos de abogados.

Read more »

Incertidumbre global: El acuerdo entre Estados Unidos e Irán se acerca a su fecha límiteLa tensión geopolítica entre Washington y Teherán alcanza su punto álgido ante el vencimiento de la tregua, mientras los mercados energéticos y financieros reaccionan con alta volatilidad.

Read more »

Gándara asegura que el suministro de queroseno 'está garantizado' pese a que su precio 'se ha duplicado'El sector aéreo pide prudencia ante el alza de precios y la incertidumbre en Europa.

Read more »

La Región de Murcia Resiste y Crece en un Contexto Global AdversoA pesar de la incertidumbre internacional y los desafíos económicos globales, la Región de Murcia muestra una notable fortaleza, con un crecimiento superior a la media nacional y una sólida creación de empleo impulsada por la industria, el sector exterior, la innovación y el dinamismo empresarial. El Puerto de Cartagena y la vitalidad de las empresas locales son claves para este éxito.

Read more »