La reforma del Estatuto Marco del personal sanitario busca mejorar las condiciones laborales del sector, pero los sindicatos médicos han respondido con una huelga y manifestaciones.

La reforma del Estatuto Marco del personal sanitario busca mejorar las condiciones laborales del sector, pero los sindicatos médicos han respondido con una huelga y manifestaciones.

La norma introduce nuevas categorías profesionales, refuerza la protección frente a agresiones y discriminación por salud o género, y fomenta la conciliación familiar y la profesionalización de la gestión sanitaria. El nuevo texto limita la temporalidad, regula la jornada máxima semanal en 45 horas y establece descansos obligatorios. Los profesionales sanitarios se clasificarán en grupos atendiendo al nivel del título exigido para el ingreso, y tendrán derecho a un descanso mínimo de 24 horas ininterrumpidas semanales.

La selección para el desarrollo de actividades de investigación sanitaria se realizará mediante la valoración de la formación, la experiencia profesional y la presentación de un proyecto de gestión. La norma también establece un periodo de cinco años para que los servicios de salud realicen las adaptaciones organizativas necesarias en materia de jornada





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