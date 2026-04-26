La recta final de las principales ligas europeas: campeones, descensos y emociones hasta el último minuto

Con la temporada 2025/2026 llegando a su fin, las principales ligas de fútbol en Europa definen a sus campeones y luchan por evitar el descenso. El Bayern Munich ya es campeón en Alemania, el Barcelona está a punto de serlo en España, mientras que la Premier League vive una emocionante batalla entre Arsenal y Manchester City. En Italia, el Inter de Milán está cerca del Scudetto.

La temporada 2025/2026 está llegando a su fin, y con la Copa Mundial de la FIFA a la vuelta de la esquina, las principales ligas de fútbol del mundo están en su recta final.

En Europa, las cinco ligas más importantes están definiendo a sus campeones, aunque algunas ya tienen un vencedor. El Bayern Munich ha dominado por segundo año consecutivo la Bundesliga, y esta vez podría igualar un récord histórico. Si gana sus tres partidos restantes, alcanzará los 91 puntos, igualando la mejor marca de la 2012/2013, bajo la dirección de Jupp Heynckes.

El equipo de Vincent Kompany, que ya igualó su cosecha de puntos del año pasado (82), tiene una mejor diferencia de goles, por lo que tres victorias más lo coronarían como campeón. Además, el Bayern está en la final de la Copa de Alemania y en semifinales de la Champions League. Aunque el título ya está decidido, la lucha por evitar el descenso en la Bundesliga promete ser emocionante.

Nueve equipos aún están en riesgo, pero la batalla se centrará en Heidenheim (18°), Wolfsburgo (17°) y St. Pauli (16°). Los dos últimos bajarán directamente, mientras que el antepenúltimo jugará un playoff con el tercero de la segunda división. En España, el FC Barcelona está a punto de proclamarse campeón de LaLiga.

Con 11 puntos de ventaja y 15 por jugar, los culés podrían ser campeones el próximo fin de semana, aunque de manera insólita, dependerán de un tropiezo del Real Madrid. Si el Barcelona gana contra el Osasuna el sábado, necesitará que los blancos caigan el domingo para celebrar el título. De lo contrario, la definición se postergaría al menos una semana, cuando se enfrenten en un clásico cargado de tensión.

El Barcelona podría coronarse frente a su eterno rival o llegar como campeón al Camp Nou, dejando al Real Madrid como espectador de la fiesta. La lucha por no descender en LaLiga también es intensa, con equipos como Real Oviedo, Levante, Sevilla, Mallorca y Alavés en peligro. En Inglaterra, la Premier League vive una emocionante batalla entre el Arsenal y el Manchester City. Los Gunners lideran con tres puntos de ventaja, pero los Citizens adeudan un partido.

Si el City gana ese juego por un gol, ambos quedarían empatados en puntos y diferencia de goles, y el título se decidiría por goles marcados, donde el City lleva ventaja. Si persiste el empate, el resultado en los enfrentamientos directos favorece a los celestes. Quedan cuatro jornadas para el Arsenal y cinco para el City, con un fixture complicado para ambos.

El Tottenham y el West Ham luchan por no descender, mientras que el Burnley y el Wolverhampton ya están condenados a la segunda división. En Italia, el Inter de Milán desperdició la chance de ser campeón, pero con 10 puntos de ventaja sobre el Napoli, el Scudetto parece asegurado. El próximo domingo, el Inter podría proclamarse campeón ante el Parma en San Siro





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