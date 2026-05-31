El plan anticrisis por la guerra en Irán finaliza este lunes, lo que significa que el IVA de la electricidad y el del gas natural, briquetas, pellets y leña volverá al 21%. La inflación en abril se moderó al 3,2%, pero varias instituciones han revisado al alza sus previsiones de inflación para este año.

La rebaja del IVA del plan anticrisis por la guerra en Irán finaliza este lunes, lo que significa que el IVA de la electricidad y el del gas natural, briquetas, pellets y leña volverá al 21%.

Además, la rebaja del impuesto especial de electricidad también finalizará, pasando del 0,5% al 5% habitual. El plan anticrisis, que incluía una serie de medidas para afrontar las consecuencias de la guerra en Irán, preveía la desactivación temprana de algunas de ellas si los precios de los suministros se contenían en el mes de abril. Aunque la inflación en abril se moderó al 3,2%, varias instituciones han revisado al alza sus previsiones de inflación para este año.

La Cámara de Comercio de España, CEOE y el Instituto de Estudios Económicos han revisado sus previsiones de inflación para este año, situándola en el 3,4%. La inflación podría alcanzar tasas del 4% en verano si se revierten las medidas, advierte Funcas





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