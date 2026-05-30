La realidad de un profesor valenciano: bajos salarios, alta carga y falta de apoyo

Un docente de instituto público en Alcoy denuncia las pésimas condiciones laborales: ratios elevadas, burocracia excesiva, bajos salarios y nulo apoyo institucional. Un testimonio que refleja la crisis del sistema educativo valenciano.

Soy profesor de Filosofía en un instituto público de Alcoy, Alicante, desde hace más de quince años. Este curso tengo cuatro grupos de primero de Bachillerato, con entre treinta y treinta y cinco alumnos cada uno, y tres grupos de cuarto de la ESO, con entre veinte y treinta.

En total, casi doscientos alumnos a mi cargo. La ratio no ha mejorado en los últimos años, y esto convierte la atención sostenida en clase en una odisea para unos cuerpos presentes de siete y cincuenta y cinco de la mañana a tres y cinco de la tarde. La corrección de trabajos y exámenes en casa pasa de ser un suplicio a un calvario.

No es una queja banal la que motiva estas palabras, pero en más de veinte años como docente no he tenido ni un solo día de libre disposición. Solo he estado de baja una vez, por un accidente ocurrido mientras acompañaba a los alumnos en una actividad extraescolar fuera del horario lectivo.

Poca gente lo sabe, pero muchos profesores enferman al inicio del verano debido a la bajada del cortisol y la adrenalina tras acumular meses de estrés crónico en las aulas. No es un mito; la salud mental de los maestros y profesores es cada vez más delicada. El burnout docente sigue creciendo y continúa quemando vocaciones.

Además, este curso también soy tutor de un grupo de Bachillerato. Eso implica ser gestor eficiente y padre consolador a la vez para más de treinta adolescentes en estado de ebullición durante una hora de tutoría los lunes, de dos y diez a tres y cinco de la tarde. Ese trabajo no tiene precio, y creo que tampoco tiene nombre.

Ya he dicho a mi clase que no cuente conmigo este año para ningún viaje de fin de curso; ellos, los benditos, me han dicho que no hay problema. Y no hace falta seguir por aquí: hace poco, en mi instituto, agredieron brutalmente a un profesor y le arrancaron un trozo de oreja. ¿Desconexión digital? Me río.

¿Blindar el valenciano? Me parto. ¿Exceso de burocracia inútil, de informes por evaluación, actas de reuniones, propuestas didácticas y programaciones de aula que no sirven para nada? Me harto.

¿Deficiencias de las infraestructuras, falta de medios materiales y humanos para proporcionar una educación personalizada, digna y de calidad? No te quejes, con las vacaciones que tienes, nos dicen desde fuera quienes no entienden. ¿Que nos suben el sueldo doscientos euros en dos años y aún queremos más? ¿Es que los docentes valencianos no tienen vergüenza para seguir de huelga?

Somos de los peores pagados en nuestro país, digan lo que digan los políticos valencianos de turno con sus sueldazos aumentados. De hecho, mis actuales jefes, el Presidente de la Generalitat Valenciana y la Consellera de Educación, esos sí que son unos sinvergüenzas descomunales. ¿Seguir aguantando y conformarse con lo que hay, o seguir luchando para conseguir reformas y mejoras? Ese es el dilema real.

La situación es insostenible. Necesitamos una reducción de la ratio de alumnos por aula, una disminución de la burocracia, más apoyo psicológico y un salario digno que refleje la importancia de nuestra labor. Mientras tanto, seguiremos en la lucha, porque la educación de nuestros jóvenes no puede esperar





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